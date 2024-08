Atletica: Mondovì sede dei raduni regionali dal 21 al 29 agosto

Ancora una volta la città di Mondovì è stata scelta dal comitato regionale della Fidal come sede del raduno estivo residenziale di fine agosto.

Questo quanto approvato dall’ultima seduta del Consiglio Regionale FIDAL Piemonte che ha individuato l’impianto “Fantoni Bonino” per gli atleti a partire dalla categoria cadetti delle specialità di velocità e ostacoli (21-25 agosto), salti e lanci (24 – 29 agosto), mentre negli stessi giorni i 2.000 metri del Sestriere ospiteranno i mezzofondisti e marciatori. Confermatissimo anche il week end (22 – 24 agosto) riservato alla categoria ragazzi per la quale è stato studiato un programma ludico-motorio dedicato dopo il successo in termini di partecipazione ottenuto nella sperimentazione dell’anno scorso. Tutti gli atleti e i tecnici, oltre 200 provenienti anche dalla Valle D’Aosta, saranno ospitati presso l’“Hotel Commercio” di Roccaforte Mondovì.

Si rinnova così una tradizione iniziata ormai nel lontano 1999 quando per la prima volta, sulla pista dei Beila non ancora inaugurata, si svolsero i primi collegiali. Da allora il rapporto tra Mondovì e la Fidal si fatto sempre più saldo e la città è diventata un punto di riferimento per l’atletica leggera italiana grazie anche ai numerosi successi sportivi in campo nazionale e internazionale ottenuti dall’Atletica Mondovì. L’impianto è stato teatro anche di collegiali nazionali riservati alla squadra juniores (2002, 2003, 2004, 2008) e a quella assoluta (2004) in preparazione alle Olimpiadi di Atene. In tutte le occasioni l’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo con i propri tecnici e dirigenti, ha sempre svolto un importante ruolo di supporto logistico – organizzativo.

Enrico Priale dell’Atletica Mondovì commenta: “Siamo felici di questo 26° anno consecutivo di raduni Fidal Piemonte a Mondovì. Un appuntamento ormai fisso che ha visto impegnati centinaia di ragazzi nel corso degli anni. Qui sono passati alcuni atleti azzurri che pochi giorni erano a Parigi: Stefano Sottile (4° nel salto in alto), Daisy Osakue, Bryan Lopez solo per citare gli ultimi”.

Una “ospitalità” apprezzata anche da alcuni atleti della nazionale di bob che hanno svolto un periodo di allenamento a luglio sulla “Fantoni Bonino”, dall’Atletica CBS Borgaretto che ha svolto il proprio ritiro societario giovanile a giugno e dell’Athle Team Genova, a Mondovì dal 24 al 29 agosto.

c.s.