Volley femminile, la carica delle 17 cuneesi impegnate dalla Serie A alla Serie D

Con l’avvicinarsi di settembre ricomincia anche l’attività delle squadre di pallavolo in vista della prossima stagione. Come sempre sono tante le compagini che si presenteranno al via nei campionati nazionali e regionali, con tante novità (annunciate e non) che catalizzeranno l’attenzione degli appassionati.

Nelle serie nazionali saranno nuovamente due le rappresentanti della “Granda” impegnate, Cuneo Granda Volley in A1 e Bam Mondovì Volley in A2. Per entrambe l’estate è stata foriera di grandi novità: da un lato Cuneo ha riacquistato il titolo sportivo di A1 da Casalmaggiore (da cui arriva l’allenatore Lorenzo Pintus) e ha rifondato il roster, confermando la sola Noemi Signorile dalla scorsa stagione. Dall’altra parte Mondovì ha sperimentato tanti cambiamenti a livello societario (nuovo nome, nuovo presidente, nuovi anche DG e DS) e si prepara ad affrontare la seconda serie nazionale con un roster molto giovane ma altrettanto promettente, affidato ad uno staff totalmente “local” e guidato dal confermato Claudio Basso.

Per la quarta stagione consecutiva la Libellula Volley prenderà parte al campionato di B1, quest’ultimo rinnovato con il passaggio a quattro gironi (non più cinque) ed altrettante promozioni in A2. Ne consegue un allargamento del “raggio di trasferta”, con le braidesi che torneranno in Sardegna e che disputeranno due gare in Trentino. A disposizione del duo Barisciani-Pretto c’è un gruppo squadra con alcune conferme e alcuni acquisti di peso assoluto per la categoria, come il libero Michelle Gueli e la schiacciatrice Carola Ollino, con alcune ragazze prodotte dalle giovanili a completare le dodici.

Unica rappresentante cuneese in B2 sarà invece L’Alba Volley, che proverà a replicare quanto di buono fatto nella scorsa annata. Come da “tradizione” la società langarola non svelerà le sue carte fino al 22 agosto, data di inizio della preparazione, ma rumors parlano di una formazione ringiovanita e che farà molto affidamento sul florido vivaio albese.

Passando alle categorie regionali, la serie C vedrà la solita struttura di due gironi a 14 squadre, di cui ben cinque cuneesi. La VBC Savigliano è reduce da una retrocessione dalla B2 ed ha allestito una compagine con alcuni lussi per la categoria che andranno a mixarsi a tante giovani del settore giovanile. Ci si aspetta formazioni molto giovani, totalmente o quasi Under 18 come negli ultimi anni, dalla neopromossa Libellula Volley e dal Vicoforte Volley Ceva, le quali potrebbero pagare lo scotto nelle prime fasi della stagione ma che potrebbero essere le sorprese del girone di ritorno. Più esperte dovrebbero essere Villanova Volley Ball (la quale potrebbe mirare a un nuovo campionato di alto livello con alcuni arrivi decisamente di peso) e Volley Marene, a sua volta all’esordio nella massima serie regionale.

Rs Volley Racconigi, Centallo Volley, Volley Busca, Volley Cherasco, Cuneo Granda Volley, L’Alba Volley, Volley Roero e Virtus Boves saranno infine le otto rappresentanti della “Granda” in Serie D, con tante sfide locali che si preannunciano interessanti. Curiosità in particolare per centallesi e bovesane, in arrivo dalla Prima Divisione, mentre racconigesi e cheraschesi vorranno mantenere gli alti standard mostrati nel 2023/24.