D’Accord Fest, Le facce della Luna ai Castelli di Lagnasco dal 29 agosto al 1° settembre

30 agosto: DENTE in IPERBOLICA

Letture e canzoni tra le stelle e il mare.



Un viaggio di andata e ritorno dalle profondità dense degli oceani al vuoto dello spazio interstellare attraverso libri, immagini e canzoni che hanno esplorato questi due mondi apparentemente distanti ma incredibilmente connessi, per scoprire cosa c’è intorno e capire quello che abbiamo dentro.

Lo faremo con DENTE accompagnato da Simone Chiarolini, in una reading musicale che partirà dagli abissi e arriverà alle stelle, fino a scoprirle da vicino, molto vicino!

Giuseppe Peveri, in arte Dente, è considerato il padre nobile del neo indie italiano. Da Anice in bocca a Hotel Souvenir, passando per L’Amore non è bello, Dente ha raccontato l’intimità, le emozioni forti, con delicatezza e ironia, alimentato da una pungente ferita intima esistenziale che gli ha conferito un marchio di fabbrica unico nel panorama musicale italiano.

A Lagnasco si presenta nelle vesti di narratore in musica, indossando un abito che porta benissimo, quello struggente e scanzonato ma al tempo stesso intimo e profondo. Con Dente, ci faremo cullare dalle onde e guidare dalle stelle. Biglietti in vendita su ticket.it: https://bit.ly/Dente-DacordFest

OMAGGIO per diversamente abili e un accompagnatore, bambini fino a 10 anni compiuti. Per info e prenotazione scrivere a [email protected]