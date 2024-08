Cortemilia si mette in vetrina e diventa capitale della nocciola

Il Comune di Cortemilia appartiene al territorio delle Langhe ed in particolare all’area definita “Alta Langa”, una terra magica, affascinante, tutta da esplorare… Come la sua natura selvaggia ed incontaminata, di una bellezza unica.

Cortemilia con i suoi circa 2.300 abitanti, è uno dei paesi più popolosi dell’Alta Langa ed uno dei più ricchi di storia. Appartiene al circuito dei “Borghi sostenibili del Pie­mon­te”, progetto promosso dalla Regione Piemonte volto a promuovere località e destinazioni turistiche sostenibili, valorizzando e premiando le iniziative in ambito di tutela dell’ambiente e turismo responsabile, intraprese dai Comuni del territorio. Nel 2021, grazie ad un concorso sostenuto da Envipark e dalla Regione Piemonte, Cortemilia ha conquistato il primato di località turistica piemontese, rientrando tra i Comuni con il miglior rapporto tra offerta culturale ed impatto ambientale. Nel 2022 e nel 2023 inoltre, è stata riconfermata Comune Turistico.

Cortemilia è conosciuta anche come l’indiscussa capitale della Nocciola Tonda Gentile: una varietà unica che si trova esclusivamente in questa zona, dove il terreno delle colline offre il giusto equilibrio per garantire alle piante una crescita ottimale; intorno ad essa si muove una buona parte delle attività produttive locali, dedicate alla lavorazione ed alla trasformazione di questo piccolo frutto in granella, pasta, farina. Proprio a questo frutto la capitale dell’Alta Langa dedica uno degli eventi più importanti per il territorio: la Fiera Nazionale della Nocciola, che si svolge ogni anno ad agosto e che si configura come evento promozionale di rilevante importanza data l’attenzione sinora dimostrata dal pubblico, dagli operatori e dai mass-media, capace di attirare, per dieci giorni consecutivi, una forte affluenza turistica.

E il calendario degli eventi anche in questo 2024 regala tante sorprese, come l’appuntamento “Aspettando la Fiera”, mercoledì 14 agosto dalle 19 presso il Borgo La Pieve che prevede una passeggiata enogastronomica per le vie del Borgo. Dalle 21 presso il Parco La Pieve, “ABCD” in concerto; mentre sabato 17 agosto, alle 18 davanti al Palazzo Muni­cipale, è prevista l’inaugurazione ufficiale della Fiera Nazionale della Nocciola e successiva tradizionale passeggiata enogastronomica per le vie del paese. Contempora­ne­a­men­te, durante la serata le piazze del paese sono animate da gruppi musicali e alle 23,30 la serata culmina con un meraviglioso spettacolo pirotecnico che avvolge la Torre di Cortemilia.

Questo ricco sabato inaugurale si chiude in Piazza Oscar Molinari con un djset di “Dj Daniele Bertaina”, per far ballare i giovani a partire dalla mezzanotte.

Domenica 18 agosto, i borghi di Cortemilia ospitano la Fiera Nazionale della Nocciola, con bancarelle dei prodotti tipici del Piemonte, della Valle d’Aosta e di altre regioni d’Italia, il mercatino “dla roba veja e antica”, l’esposizione delle macchine agricole, l’intrattenimento per bambini e la postazione mobile di Radio Valle Belbo. E a partire dalle 12,30 nel centro storico, street food a cura della Proloco di Cortemilia. Nel pomeriggio, alle 16, sfila per le vie del paese il tradizionale Corteo delle Nizurere, seguito dagli Sbandieratori e Musici del “Borgo Moretta” di Alba che si esibiscono con spettacolari evoluzioni dei loro colorati vessilli, con la partecipazione del “Borgo Santa Barbara” di Alba.

Alle 17 in Piazza Dante Alighieri, rappresentazione teatrale di “Nella di Cortemilia” a cura del “Borgo Santa Barbara” di Alba che nel 2023 ha vinto la rievocazione storica in occasione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

Sempre domenica 18 agosto, alle 19,30 apre ufficialmente “Casa Nocciola”, lo stand gastronomico allestito all’interno del Chiostro del Convento Francescano a cura della Proloco di Cortemilia, che rimarrà aperto anche durante le serate in settimana, ed alle 22 “Kinder Police” in concerto.

La settimana della Fiera si aprirà con un grande concerto presso il “Parco La Pieve” martedì 20 agosto alle 21,30 con una tappa del super Tour Estivo 2024 dei “Santi Francesi” ad ingresso libero con punto ristoro e servizio bar disponibili dalle 19,30.

All’interno della settimana della fiera si svolgono inoltre altri momenti culturali, serate di danza, incontri letterari ed appuntamenti enogastronomici quali: una cena su prenotazione “Il Chiostro incontra lo Chef” -Ristorante “Il Vigneto” prevista per martedì 20 agosto, una serata danzante con l’orchestra “Sonia Decastelli” e la partecipazione di Fiorenzo Tassinari al Sax, la scuola “Universal Dance” di Canelli e mercoledì 21 un aperitivo culturale nel cortile interno di via Garibaldi con Manuel Bova che presenta il suo libro “Un millimetro di meraviglia” ed una serata latino americana con la Scuola di Ballo “Esquina Caliente” di Evedy Centelles con la partecipazione della scuola di ballo “Ritmo Latino” di Gloria Dotta; giovedì 22, “Cortemilia Comics & Games” ed un dj set sabato 24, la presentazione del libro “L’ispettore Noisette e il volto di piume” prevista per domenica 25 presso Piazza Oscar Molinari ed il “Super Cervellone Quiz Game” che conclude domenica 25 agosto questa grande edizione 2024 della Fiera Nazionale della Nocciola.

Il pomeriggio di domenica 25 è inoltre animato dalla “Prisma­danza Street Band” e dal gruppo “Cui da ribote”. Momento importante di questa edizione è inoltre il pomeriggio di sabato 24 agosto alle 18 presso il Palazzo Municipale dove si svolgerà un incontro dal titolo “Nocciola, territorio e turismo”.

Domenica 25 invece, i borghi di Cortemilia ospitano nuovamente la Fiera Nazionale della Nocciola, con bancarelle dei prodotti tipici del Piemonte e di altre regioni d’Italia e l’esposizione delle macchine agricole.

La Confraternita della Nocciola di Cortemilia consegna il premio Cortemiliese DOC ed il Premio Fautor Langae – Nocciola d’oro 2024. Sempre nella mattinata viene conferito anche il premio Ambasciatore della Nocciola nel Mondo, il premio “Una vita per il giornalismo”, il premio “Eccel­lenza” ed il premio “Una vita per la nocciola”; quest’ultimo promosso dalla Nocciole Marchisio Spa. Presenta Fabio Gallina

Un ultimo weekend di Fiera quindi, dedicato alla Nocciola ed al territorio, che avrà inizio venerdì 23 agosto alle ore 21.30 presso il “Parco La Pieve” e che avrà come ospite d’onore Orietta Berti con una tappa del suo tour ad ingresso libero con posti a sedere. Punto ristoro e servizio bar disponibili dalle 18,30.