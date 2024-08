A Niella Tanaro, si è avviata “Musica sull’Aia 2024 – Inter segetes nigella, inter areas musica” (Tra le colture della Nigella, tra le zone della musica, ndr), 30^ edizione della rassegna musicale a carattere culturale che promuove e diffonde la musica dotta e popolare, portandola direttamente nelle caratteristiche aie e nei cortili del paese.

Domenica 18 agosto, alle 21,presso l’aia della “Ca dl’Abate” in località Poggio, i Motus Laevus porteranno sulla scena “Sifr in concerto”. Il progetto Motus Laevus ha preso vita nel 2019 dall’incontro di Tina Omerzo (voce), Edmondo Romano (strumenti a fiato) e Luca Falomi (chitarre), tre artisti con background musicali differenti, ma da sempre interessati alla ricerca musicale e alla contaminazione tra i linguaggi. La loro collaborazione, alla quale si è aggiunta quella di Max Trabucco (batteria e percussioni), ha portato alla creazione un ensemble in cui musicalmente coesistono in modo estremamente naturale suoni e strumenti antichi e moderni e le barriere tra generi e culture vengono meno. Il nome “Motus Laevus” trae ispirazione dal latino e può essere interpretato come “movimento inverso” o “senso antiorario” o anche “moto sinistro” anche nell’accezione positiva attribuita all’epoca allo spostarsi verso est. In un mondo in cui le parole, come la musica, racchiudono in sé molteplici direzioni e forme, questo ensemble conduce un viaggio sonoro che abbraccia sia il passato che il presente, trasportando l’ascoltatore in una dimensione senza confini, dove il tempo e lo spazio si fondono in un’unica armonia. Scrittura e improvvisazione, brani originali e tradizionali si intrecciano in un ricco mosaico di world music e jazz contemporaneo, dando vita a un’esperienza musicale le cui influenze si dipanano tra canti sloveni, danze nordafricane ed echi di avanguardie europee. Ingresso libero.

“Musica sull’Aia” è una rassegna di Maestro Società Cooperativa e Pro Niella Tanaro, Unione nazionale Pro Loco d’Italia-Pro Loco Piemonte e si tiene con il patrocinio del Comune di Niella Tanaro, della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, della Fondazione CRC e di NuovoImaie (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori). Per maggiori informazioni e per scoprire il programma completo di tutti gli appuntamenti è possibile consultare il sito Internet www.musicasullaia.it o telefonare al numero 347/3810902 (Emanuele Rovella). Tutti gli appuntamenti di Musica sull’Aia sono ad ingresso libero.