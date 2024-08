Savigliano, il centro estivo di Oasi Giovani ritorna il 19 agosto e cambia sede

Il Centro estivo di Savigliano dedicato ai bimbi della materna ritorna dal 19 agosto e cambia sede. Le attività per i piccoli dai 3 ai 6 anni, che saranno ora condotte soltanto da Oasi Giovani, si svolgeranno presso i locali della scuola dell’infanzia “Sacro Cuore” della parrocchia di S. Giovanni (ingresso da piazza Schiaparelli).

Gli ingredienti saranno gli stessi delle passate settimane, quando l’Estate Ragazzi si è svolta, in convenzione con il Comune di Savigliano, presso la scuola dell’infanzia “Principe di Piemonte” di via Muratori. «Fino al 6 settembre – spiegano le educatrici – vi saranno laboratori teatrali e di motricità, giochi d’acqua, gite, attività di botanica e tante uscite sul territorio».

Vi è ancora la possibilità di iscriversi, sul sito internet di Oasi Giovani (fino al mercoledì precedente la settimana prescelta). Per informazioni, contattare la segreteria dell’ente allo 0172.712584.

Sempre dal 19 agosto al 6 settembre, torna anche il Centro Estivo per elementari e medie: la sede, in questo caso, è quella di Oasi Giovani in corso Roma.