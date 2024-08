Dalla Regione Piemonte più di 11 milioni di euro per 18 interventi sul territorio cuneese

Oltre 34,5 milioni di euro per il finanziamento di 47 progetti in altrettanti comuni del Piemonte, grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione con il Poc, il programma operativo complementare (POC) di raccordo tra le programmazioni dei fondi strutturali 2014/2020 e 2021/27.

Gli interventi sono al centro di otto accordi di area così suddivisi: Alessandrino, con i comuni di Capriata d’Orba, Castellazzo Bormida, Cella Monte, Grondona, Mirabello Monferrato, Murisengo, Quattordio, San Salvatore Monferrato; Astigiano con i comuni di Antignano, Canelli, Moncucco Torinese, Montiglio Monferrato, San Paolo Sobrito; Canavese, con i comuni di Bollengo, Forno Canavese, Leini, Montanaro e Verolengo; l’area Metromontana, per i comuni Candiolo, Cavour, Cercenasco, Moncalieri, Moncenisio, Settimo Torinese, Usseglio; Langhe, con Alba, Bossolasco, Magnano Alfieri, Montaldo Roero, Moretta, Neviglie, Priocca, Santa Vittoria d’Alba, Santo Stefano Belbo, Scarnafigi); il Nord Est, con Biella, Crescentino, Crevoladossola, Madonna del Sasso; le Alpi Mediterranee, con Bagnasco, Castelletto Uzzone, Ceva, Chiusa Pesio e la zona del Monviso, con i comuni di Cartignano, Montemale di Cuneo, Rittana e Robilante.

Il finanziamento da parte della Regione di questi otto accordi è di oltre 25 milioni a fronte di un co-finanziamento da parte degli enti coinvolti che va dal 10 al 20% dell’importo dell’intero progetto. Per quanto riguarda l’area del Cuneese sono tre gli accordi di programma. L’area denominata Langhe che vale 6 milioni 850 mila euro per il finanziamento di 10 interventi; l’area denominata Alpi mediterranee che vale 3 milioni 404 mila euro per il finanziamento di 4 interventi e l’area Monviso che vale 1 mlione 133 mila euro per il finanziamento di 4 interventi.

Sono risorse importanti – commentano il Presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Programmazione Ecocomica e Finanziaria Andrea Tronzano – che permettono a diversi comuni del nostro territorio di usufruire di finanziamenti utili per lo sviluppo del territorio che la Regione ha saputo intercettare per metterle a disposizione dei Sindaci. Un lavoro importante e un gioco di squadra quanto mai utile a favore della collettività piemontese e che dimostra ancora una volta con la buona amministrazione si ottengono risultati importanti”

La Regione Piemonte è fermamente impegnata nell’investire in progetti ritenuti strategici – confermano gli assessori Paolo Bongioanni e Marco Gallo. La cura e la manutenzione dell’arredo urbano e del patrimonio sono aspetti imprescindibili: con questo stanziamento dimostriamo una forte attenzione per il territorio nella consapevolezza che preservarlo significhi migliorare la qualità della vita delle persone.”.”

Langhe: n. 10 Comuni, Euro 6.850.839,24;

Comune di Alba (Interventi di messa a norma, efficientamento, recupero funzionale, ripristino e ristrutturazione di strutture che diversamente diventerebbero inutilizzabili);

Comune di Bossolasco (Lavori di efficientamento energetico, recupero funzionale e completamento della struttura sociale polifunzionale);

Comune di Magliano Alfieri (Progetto per lavori di completamento della pavimentazione storica nel concentrico del paese con riqualificazione di aree dismesse, pavimentazione stradale di Via Troja, Via Cadorna, Via Roma e completamento del collegamento della strada Romantica);

Comune di Montaldo Roero (Completamento impianto di illuminazione pubblica con sostituzione lampade mediante luci a led per favorire l’efficientamento energetico);

Comune di Moretta (Riqualificazione energetica illuminazione campi da gioco degli impianti sportivi di Via Fornace);

Comune di Neviglie (Lavori di completamento Piazza della Fontana);

Comune di Priocca (Tutela e salvaguardia del territorio comunale – messa in sicurezza via Sabbionera);

Comune di Santa Vittoria d’Alba (Lavori di adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’impianto sportivo comunale);

Comune di Santo Stefano Belbo (Lavori di recupero e valorizzazione del complesso denominato ex Mulino di Porta Soprana);

Comune di Scarnafigi (Rigenerazione di impianto sportivo comunale finalizzato all’attività agonistica del Comune di Scarnafigi)

Alpi Mediterranee: n. 4 Comuni, Euro 3.404.301,14;

Comune di Bagnasco (Miglioramento e messa in sicurezza strutture sportive e ricreative in piazza corte felix);

Comune di Castelletto Uzzone (Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti a uso pubblico e strutture culturali-ricreative della Borgata Capoluogo Castelletto Inferiore);

Comune di Ceva (Efficientamento energetico e realizzazione di impianto fotovoltaico integrato nella copertura per creazione di comunità energetica da realizzarsi su porzione edificio Ex-Ilsa);

Comune di Chiusa di Pesio (Lavori di costruzione struttura polivalente arrampicata sportiva “Le Vele ” (Mountain Center) nel Comune di Chiusa di Pesio (CN).

Monviso: n. 4 Comuni, Euro 1.133.000;

Comune di Cartignano (Messa in sicurezza di fabbricato comunale prospiciente viabilità pubblica sp 422 con recupero dello stesso. Via strada provinciale 422)

Comune di Montemale di Cuneo (Progetto di realizzazione e di miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico della borgata capoluogo)

Comune di Rittana (Rifacimento e rigenerazione impianti sportivi esterni e completamento del complesso sportivo-ricreativo comunale)

Comune di Robilante (Riqualificazione urbana Piazza Caduti Partigiani e Piazza Resistenza mediante realizzazione percorsi pedonali e spazi per la socialità con abbattimento barriere architettoniche)