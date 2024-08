CIA Cuneo: “Due milioni di euro per installare reti anti insetto a difesa delle colture”

È stato pubblicato dalla Regione Piemonte il bando SRD06-1/2024 dello Sviluppo Rurale 2023-2027 con il quale vengono individuati gli investimenti per mitigare i danni di tipo biotico (batteri e parassiti che agiscono sulla vegetazione o sui processi vitali dell’attività agricola).

In particolare l’intervento sostiene la realizzazione di impianti che permettano di produrre colture sotto reti anti insetto e altri progetti con l’obiettivo di prevenire i danni provocati da fitopatie o da nuovi organismi nocivi, a rapida diffusione e suscettibili di causare calamità, segnalati dagli Stati dell’Unione Europea. Le risorse economiche disponibili sono 2 milioni di euro.

Le domande vanno presentate entro il prossimo 30 settembre. Possono partecipare gli agricoltori singoli o associati, esclusi quelli che esercitano in via esclusiva le attività di selvicoltura e acquacoltura. La spesa minima ammissibile è di 1.000 euro, quella massima di 150 mila euro. Il contributo, in conto capitale, è dell’80% delle spese sostenute.

Qual è il parere di Cia Cuneo sulla misura? Lo abbiamo chiesto al responsabile del settore Finanza Agevolata e Piani di Sviluppo, Pietro Busso. Sottolinea: “Si tratta di un bando ormai collaudato da alcuni anni, con importanti risorse disponibili. In stagioni come quella che stiamo attraversando, in cui la drosophila suzukii sta provocando danni ingenti su colture come, ad esempio, il ciliegio e il mirtillo, rappresenta uno strumento fondamentale, attraverso un contributo dell’80% dei costi sostenuti, per offrire l’opportunità alle nostre aziende di attrezzarsi così da poter difendere le loro produzioni. Le reti, poi, si possono installare anche su altre colture per evitare i danni di altri insetti”.