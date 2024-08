Bra: prorogato il bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale

In seguito alla sentenza n 147 del 2 luglio scorso con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della legge regionale piemontese sull’ERP nella parte in cui stabiliva che per avere diritto ad un’abitazione di edilizia sociale una persona dovesse avere la propria residenza in Piemonte da almeno 5 anni, di cui 3 nell’ambito territoriale del comune presso il quale si presenta la domanda, la Città di Bra ha modificato il bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale pubblicato nelle settimane scorse, prorogandone la scadenza.

Alla luce della pronuncia della Consulta, ora potranno partecipare al bando tutti i cittadini che al momento della pubblicazione del bando siano residenti o svolgano la propria attività lavorativa principale in uno dei comuni compresi nell’ambito territoriale di riferimento, ovvero Bra, Sommariva del Bosco, Ceresole, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria, Sommariva Perno e Verduno, o che siano iscritti all’AIRE. Rimangono immutati tutti gli altri requisiti indicati nel bando.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente on line attraverso lo Sportello telematico presente sul sito internet del Comune al link https://sportello.comune.bra.cn.it/procedure%3Ac_b111%3Aassegnazione.alloggio.edilizia.pubblica%3Bdomanda?source=1484 entro il 27 settembre 2024.

Per informazioni relative al bando è possibile contattare l’Ufficio Casa del Comune scrivendo a [email protected] o chiamando il numero 366-6994288 il lunedì dalle 13,30 alle 16 e il mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12.