Cresce ancora il turismo in Piemonte: per i dati regionali nel primo semestre 2024 è +2,2% di arrivi

Bilancio di metà anno positivo per il turismo piemontese che vede numeri in crescita. Secondo l’ultimo report pubblicato ad inizio agosto dall’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte – Visit Piemonte, si consolida il trend positivo in costante crescita degli arrivi e delle presenze, in particolar modo dall’estero, e dei volumi di spesa.

Dati che non solo confermano l’importanza dell’apporto dei grandi eventi – come le Final Eight della pallacanestro nazionale, il Giro d’Italia e il Tour de France -, ma che sottolineano il lavoro strategico, in termini di comunicazione e promozione, della DMO Regionale con le ATL, gli operatori e i consorzi turistici.

Entrando nel dettaglio del report, il turismo internazionale ha visto un aumento del 3,1% negli arrivi e del 5,9% nelle presenze. La Germania rimane il principale mercato estero, seguita da Francia, Regno Unito, Svizzera e Benelux. Per quanto riguarda la componente italiana, il Piemonte è ancora il primo bacino di provenienza dei turisti in arrivo dal territorio nazionale, in crescita dell’8% nelle presenze rispetto al primo semestre 2023.

Ottimi riscontri per i Paesaggi Vitivinicoli patrimonio Unesco: la zona collinare si classifica in prima posizione sia per quanto riguarda la valutazione del sentiment legato alla qualità della ricettività – con una media di 90,5 su 100 – sia per quanto riguarda la spesa media del turista estero, raccogliendo il 30% dei volumi di spesa.