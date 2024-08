Musica sull’Aia 2024 a Niella Tanaro: giovedì 8 agosto si esibisce il Trio Maestrale

A Niella Tanaro, si è avviata “Musica sull’Aia 2024 – Inter segetes nigella, inter areas musica” (Tra le colture della Nigella, tra le zone della musica, ndr), 30^ edizione della rassegna musicale a carattere culturale che promuove e diffonde la musica dotta e popolare, portandola direttamente nelle caratteristiche aie e nei cortili del paese.

Giovedì 8 agosto, alle 21, presso aia Borio – Camilla, in località Sant’Anna, il Trio Maestrale si esibisce con “Circo Carnevale”, viaggio musicale sulle note di organetto, violino e pianoforte, attraverso composizioni originali e temi tradizionali riarrangiati. Attivo dal 2017, Maestrale conduce gli ascoltatori in un itinerario sonoro che tocca molteplici influenze come il “bal folk” europeo (musiche a ballo perlopiù di ispirazione francese), il valse “musette” ma anche lo “choro” brasiliano e la musica tradizionale dell’Appennino ligure. Ad esibirsi saranno Filippo Gambetta (organetto), Sergio Caputo (violino) e Fabio Vernizzi (pianoforte), tre figure tra le più rappresentative del panorama musicale ligure nell’ambito della musica di confine tra world music, new music e jazz. Circo Carnevale è il disco che l’attuale formazione realizza nel 2022 (VisageMusic) e che è stato presentato a La Stanza della Musica (Rai Radio Tre) e in numerose rassegne nel corso del 2022 e del 2023. Ingresso libero.

“Musica sull’Aia” è una rassegna di Maestro Società Cooperativa e Pro Niella Tanaro, Unione nazionale Pro Loco d’Italia-Pro Loco Piemonte e si tiene con il patrocinio del Comune di Niella Tanaro, della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, della Fondazione CRC e di NuovoImaie (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori). Per maggiori informazioni e per scoprire il programma completo di tutti gli appuntamenti è possibile consultare il sito Internet www.musicasullaia.it o telefonare al numero 347/3810902 (Emanuele Rovella). Tutti gli appuntamenti di Musica sull’Aia sono ad ingresso libero.