Manifestazione di interesse per “Villa Biancotti Levis” a Racconigi

Dopo molto tempo e molto lavoro da parte degli amministratori e degli uffici comunali, sembra finalmente giunta a una svolta la situazione di “Villa Bianciotti Levis”.

La Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S., rappresentata dal presidente del cda Paolo Petrucci, ha infatti formalizzato con una Pec in data 25 luglio il proprio interesse a presentare una proposta di project financing per la ristrutturazione e la gestione dell’immobile “Villa Biancotti Levis” di Racconigi, Via Vittorio Emanuele III n. 37.

La proposta della Cooperativa Animazione Valdocco prevede la predisposizione di un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, formalizzando la proposta con tutta la documentazione necessaria entro il mese di ottobre 2024.

Questa iniziativa è il risultato di un lungo percorso iniziato il 29 novembre 2021, quando l’A.S.L. CN1, il Consorzio Monviso Solidale e il Comune di Racconigi sottoscrissero un accordo di programma per la ristrutturazione e la gestione di “Villa Biancotti Levis”, la struttura residenziale per anziani che era stata chiusa a gennaio 2021, in piena pandemia, per poi non riaprire più le proprie porte. Nonostante un’indagine esplorativa iniziale fosse andata deserta, l’interesse degli enti coinvolti è rimasto alto, portando al rinnovo dell’accordo di programma il 16 aprile 2024.

Successivamente, con determinazione dirigenziale del 17 aprile 2024, la regione Piemonte aveva espresso parere favorevole alla compatibilità del progetto che prevede l’ampliamento e la trasformazione di “Villa Biancotti Levis”, con il trasferimento di 40 posti letto di RSA per anziani non autosufficienti dalla “Residenza Angelo Spada” e l’ampliamento di ulteriori 20 posti letto di RSA più 6 posti letto di “pronta accoglienza”, raggiungendo una capienza totale di 66 posti letto di RSA per anziani non autosufficienti.

Inoltre, la regione Piemonte aveva anche approvato il trasferimento della RAF per disabili “Comunità Arcobaleno” dall’attuale sede di Via Priotti n. 41 a Racconigi nella struttura “Villa Biancotti Levis”.

«Questo della cooperativa Valdocco è un passaggio importantissimo per la nostra città. – commenta il primo cittadino racconigese Valerio Oderda – Poco dopo il nostro insediamento in amministrazione, abbiamo trovato una situazione prossima al fallimento, con Villa Biancotti che avrebbe dovuto chiudere il 2 settembre 2017. Ci siamo adoperati fin da subito per tenerla aperta, ma il Covid ha poi fatto precipitare la situazione. Ora, ringraziando gli uffici comunali, l’Asl e la cooperativa Monviso Solidale per il grande lavoro svolto, si è venuta a creare una bellissima possibilità per fare rinascere la struttura».

«Ho personalmente profuso il massimo impegno in questi anni per giungere a una soluzione percorribile per Villa Biancotti Levis – aggiunge il vicesindaco Tribaudino – sono fiero e soddisfatto della manifestazione di interesse della cooperativa Valdocco soprattutto perchè questa potrebbe, finalmente, rivelarsi la concreta speranza di offrire ai nostri concittadini più deboli, anziani e disabili, la possibilità di continuare a risiedere a Racconigi usufruendo delle giuste cure a attenzioni».

