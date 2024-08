Eccellenza: una motivata Cheraschese sta “sudando” in vista del 2024/2025 (VIDEOINTERVISTE e FOTO)

“Si suda”, anche, a Cherasco. Sotto le direttive del riconfermatissimo mister Luca Mascarello (CLICCA QUI PER LA VIDEOINTERVISTA), in sinergia con lo staff tecnico, da venerdì scorso la Cheraschese ha iniziato la preparazione per l’Eccellenza (girone B) 2024/2025. Ieri sera, sul sintetico del “Roella”, abbiamo fatto visita al club della “città delle Paci”.

Questo il roster nerostellato al lavoro:

PORTIERI

Alberto Ciquera, Giovanni De Milano, Fabio Operti, Andrea Lanzardo

DIFENSORI

Alberto Grimaldi, Mattia Vittone (capitano), Stefano Polizzi, Massimo Costamagna, Luca Costamagna, Giacomo Operti, Lorenzo Bottero, Nicola Massucco, Emanuele Olivero

CENTROCAMPISTI

Lorenzo Battaglino, Simone Bissacco, Nicholas Negro, Gabriele Tesauro, Leonardo Grimaldi, Alessandro Icardi, Federico Giachino

ATTACCANTI

Samuele Anselmo, Luca Colaianni, Matteo Viglietta, Angelo Sankosaj, Samuel Dejallisi, Denis Cukaj, Lorenzo Fissore, Diego Manfredi, Giacomo Monchio, Nicolò Canavese, Ivan Surra.

Alla voce “conferme” vi è Alberto Grimaldi: il roccioso difensore centrale 1998 è uno dei punti fermi della squadra.

Dopo 13 anni, fa ritorno a Cherasco Simone Bissacco: il centrocampista 1990, ex Vanchiglia, sarà una pedina fondamentale per qualità ed esperienza.

Luese, Chieri e Derthona sono le tappe fatte, fin qui, dal neo-portiere Alberto Ciquera. Il classe 2005 è uno dei volti nuovi per il nuovo campionato della Cheraschese.

La Cheraschese debutterà nella Coppa Italia Eccellenza Piemonte-VdA (nell’andata del primo turno) in casa a Cherasco, domenica 1 settembre, con l’Alba Calcio. Nella prima giornata del girone B di Eccellenza, invece, domenica 8 settembre affronterà la Pro Dronero (sempre all’Emilio Roella).