Castelletto Uzzone: voce, fisarmonica e stelle cadenti a Cascina Crocetta 10 agosto

L’estate in Cascina Crocetta a Castelletto Uzzone corona una serie di appuntamenti all’insegna del fare e dello stare insieme con un concerto dal vivo nella Rural Arena. Il 10 agosto alle ore 21.30 si esibirà il duo Annalisa Messina (voce) e Andrea Russo (fisarmonica) per celebrare l’autenticità e l’espressività tipica delle tradizioni musicali popolari di diversi paesi.

Niente di più coerente con Cascina Crocetta dove l’incontro tra culture diverse è di casa grazie ai partecipanti ai corsi di Banca del Fare e alla condivisione di intenti del Comune e di Fondazione Matrice. “I workshop estivi già conclusi (è in corso quello sulla terra cruda) hanno lasciato in eredità alla cascina un ciabot restaurato e un nuovo padiglione didattico in legno” afferma Rocco Magnoli vice presidente di Fondazione Matrice ets “Venire qui è un’occasione per conoscere i progressi e apprezzare i cambiamenti. Sarebbe bello vedere tra il pubblico al concerto di San Lorenzo anche i bambini che hanno fatto qui l’estate ragazzi”.

Il lavoro del duo Messina e Russo si concentra sulla creazione di arrangiamenti che valorizzano la voce di Annalisa, utilizzando la fisarmonica di Andrea per costruire armonie avvolgenti e dinamiche equilibrate. Ogni brano è arrangiato per garantire che la voce rimanga al centro dell’attenzione, sostenuta dalla ricchezza sonora della fisarmonica.

Si prospetta quindi una serata magica anche per il consueto appuntamento con le stelle cadenti: lo spettacolo delle Perseidi potrà essere goduto dalle piattaforme di osservazioni astronomiche poste sulla collina della adiacente chiesa di San Luigi.

Gradita la prenotazione: [email protected] oppure whatsapp: +393341566004.

Ingresso libero.

GLI ARTISTI

Annalisa Messina – voce

Artista versatile e incline a vari generi musicali. Inizia il suo percorso canoro in veste di contralto e solista in cori polifonici. Si avvicina presto alla canzone classica Napoletana e ai canti popolari esibendosi in formazioni e concerti tra i quali: Grande musica in chiesa in Roma con l’Ensemble mandolinistico di Napoli, Cappella palatina in onda sulla Rai, Teatro di corte di Caserta, Teatro mediterraneo e Teatro San Carlo di Napoli, Festival dei 2 mondi di Spoleto. Scrive canzoni e nel 2000 vince il primo premio Benjo Festival, con un brano di sua composizione. Nel 2017 partecipa al festival internazionale Shark Taranolari di Samarcanda, piazza Registan, in rappresentanza dell’ Italia con il progetto “Nantiscia” come interprete e coautrice dei brani inediti raccolti successivamente nel disco prodotto da black Tarantella. Attualmente impegnata in vari progetti tra i quali Vox Mundi, musiche tradizionali del mondo e del Sud Italia.

Andrea Russo – fisarmonica

Da piccolo studia pianoforte e chitarra classica. Si avvicina alla musica popolare con il maestro Pasquale Carusone con il quale fonda il gruppo “Cantica Popularia”. Con il gruppo “Etnie” registra il suo primo disco “La terra, la vita e la musica”. Approda agli strumenti a mantice e con il maestro basco Joseba Tapia studia l’organetto diatonico. Da Generoso Veglione e Marcello Fiorini prende lezioni di fisarmonica. Studia armonia con il maestro Salvatore Cirillo con il quale fonda un trio partecipando a diversi festival. Consolida la sua esperienza musicale partecipando a rappresentazioni teatrali con musica dal vivo. Contribuisce alla registrazione di diverse colonne sonore. Ha partecipato alla registrazione dei dischi: “Cosa diamo al mondo” per l’U.N.I.C.E.F, dell’Orchestra Popolare Campana e un brano della colonna sonora del film “Mozzarella Story” di Riccardo Ceres.

Il duo

In occasione della collaborazione con l’Orchestra Popolare Campana nasce l’incontro tra Andrea Russo e Annalisa Messina e ha inizioun lavoro di collaborazione, ricerca e arrangiamento di brani che hanno origine nella musica tradizionale e popolare di diversi paesi.