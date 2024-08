Campus Piemonte: ufficiali roster e staff 2024-25 dell’Under 19

Mancano poche settimane e prenderà ufficialmente il via la nuova stagione per le squadre di Novipiú Campus Piemonte. Tra le molte novità, un roster della U19 praticamente del tutto rinnovato, con nuova voglia di lavorare in palestra e crescere in campo e fuori giorno dopo giorno.

Ecco gli atleti e lo staff della squadra U19 Eccellenza

Roster 2024/25

• Alessandro Feliciangeli 2006

• Timothee Di Cola 2006

• Andrea Gandolfo 2007

• Filippo Zola 2007

• Giona Coti Zelati 2007

• Corrado Ceretti 2006

• Gabriele Varallo 2007

• Andrea Quitadamo 2005

• Francesco Lanfranconi 2006

• Pietro Basta 2006 (doppio utilizzo da Monferrato Basket)

A completamento della squadra i ragazzi delle giovanili Campus e Olimpo Basket.

Staff Tecnico e Medico

Capo Allenatore: Luca Jacomuzzi

Vice Allenatore: Andrea Giannotto

Sviluppo individuale: Alessio Gaudio

Preparatore fisico: Francesco Canonico

Fisioterapisti: Roberto Corino, Enrico Parussa

Osteopata: Enrico Marenco

Medico: Giuseppe Orrù