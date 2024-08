Continua da venerdì 9 a mercoledì 14 agosto la rassegna musicale “Organi Vespera 2024”

La magia della musica organistica continua a risonare nelle storiche chiese del territorio cuneese con la rassegna musicale “Organi Vespera 2024”, che proseguirà per tutto il mese di agosto.

La kermesse – ideata e organizzata dal maestro Ubaldo Rosso in collaborazione con gli “Amici della Musica di Savigliano” – celebra il fascino senza tempo dell’arte organistica, offrendo al pubblico un’esperienza che unisce armoniosamente passato e presente. Il prossimo evento è in calendario venerdì 9 agosto alle 21.00 nella chiesa di sant’Antonio a Entracque(Cn).

Il concerto su organo Francesco Vittino 1895 viene eseguito da Simona Gubello soprano, cantante, ricercatrice, arrangiatrice e compositrice. In qualità di soprano solista ha cantato nelle opere “La Boheme” di Giacomo Puccini e “Le Nozze di Figaro”, solo per citarne alcune. In questo particolare concerto è accompagnata dall’organista Francesco Scarcella. L’artista da decenni promuove la riscoperta la salvaguardia e il recupero del patrimonio organario e del repertorio organistico della Puglia. E’ Ispettore Onorario per gli Organi Storici presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Si prosegue con la replica del concerto il giorno successivo – sabato 10 agosto alle 21.00 – nella chiesa parrocchiale di Acceglio(Cn), questa volta l’organo sarà un Francesco Vittino 1895. La rassegna continua domenica 11 a Limone Piemonte(Cn) presso la chiesa di San Pietro in Vincoli, dove l’organista Paolo Bougeat – su organo Brondino Vegezzi Bossi 2001 – delizierà il pubblico con arie di Charles Piroye, Antonio Carlos de Seixas e Johann Sebastian Bach.

Il mese di agosto si conclude con due appuntamenti veramente di spessore artistico: martedì 13 alle 21.00 presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria degli Angeli a Manta(Cn) – organo Francesco Vittino 1906 – con replica il giorno successivo mercoledì 14 agosto – parrocchia della Natività di Maria Santissima a Aisone(Cn), organo Giacomo Filippo Landesio 1748 “Concerto Mariano” con all’organo il maestro Przemyslaw Kapitula accompagno dalla voce recitante di Elena Zegna e dal flautista Ubaldo Rosso. Le prime note sono intorno alle 21.00.

L’iniziativa non solo arricchisce il panorama culturale locale, ma rappresenta anche un’opportunità per riscoprire e valorizzare il patrimonio storico-artistico delle chiese che ospitano i concerti. La rassegna “Organi Vespera 2024” si mette in luce per la sua capacità di creare un dialogo tra le antiche tradizioni organistiche e le moderne interpretazioni musicali regalando agli appassionati momenti di vera cultura musicale. Appuntamenti molto originali per lasciarsi avvolgere dalle incantevoli note degli organi e vivere un momento di grande suggestione.

Tutti gli eventi sono gratuiti e prevedono solo una donazione volontaria a favore degli “Amici della Musica Savigliano”.

Per ulteriori informazioni sulla Kermesse musicale “Organi Vespera 2024” visitate il sito www.amicidellamusicasavigliano o contattare i numeri 3355299411 – 3936899470

Staff Comunicazione Amici della Musica Savigliano

[email protected] [email protected]

3334309709