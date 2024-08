Una nuova “Alba dei Campioni”: dal 28 al 31 agosto la terza edizione del torneo di calcio

valori, ma rappresenta soprattutto un impegno concreto verso il prossimo. Ringrazio di cuore tutte le squadre partecipanti, gli organizzatori, i volontari, i Comuni che hanno aderito e che hanno reso possibile l’evento, oltre ovviamente a tutti i cittadini che parteciperanno e daranno un sostegno alla causa».

Patrizia Manassero, sindaco di Cuneo: «Questa iniziativa sportiva di territorio provinciale che coinvolge una pluralità di soggetti e di città è un motivo di orgoglio. In sole tre edizioni si è allargata la rete della collaborazione, che ci auguriamo possa ancora crescere e consolidarsi. Ma il motivo primario e ulteriore di soddisfazione è dovuta al fatto che al centro di questa iniziativa ci sono i giovani. Proprio mentre a Parigi sono in corso le Olimpiadi e il nostro territorio può vantare diversi atleti che vi partecipano, è evidente come dare occasioni di fare sport e di misurarsi sia utile, sano, opportuno. In un tempo in cui da molte parti arrivano segnali di disagio tra i più giovani, noi diamo sempre la nostra disponibilità a lavorare e collaborare con gli enti del territorio, su fronti diversi, compreso quello sportivo, per costruire spazi e luoghi in cui al centro siano i giovani. Per questo ringrazio profondamente la Fondazione Vialli e Mauro per il suo lavoro, la Fondazione CRC per il suo contributo e tutti gli attori e le associazioni coinvolte».

Mauro Gola, presidente Fondazione CRC: «Lo sport rappresenta un’attività formativa ed educativa fondamentale nella crescita delle giovani generazioni e le manifestazioni sportive sono occasioni preziose per costruire comunità solidali e coese. Per questi motivi, la Fondazione CRC conferma il proprio sostegno alla Fondazione Vialli e Mauro per l’organizzazione di questo importante torneo che porta in provincia di Cuneo alcune tra le più importanti squadre giovanili italiane».

SI RINGRAZIANO PER IL SUPPORTO:

Media Partner: La Giovane Italia

La Giovane Italia nasce come un almanacco dedicato al calcio giovanile professionistico fino a evolversi in un media service che oggi produce partite per leghe e club.

In occasione del torneo Alba dei Campioni, si occuperà della copertura di tutte le partite – con post produzione di highlights di ciascuna di esse – fino alla finale che sarà trasmessa live con contenuti anche di pre e post gara. Il racconto dei valori e del contesto all’interno del quale si sviluppa questo torneo sarà, inoltre, protagonista di una puntata della rubrica settimanale che La Giovane Italia produce per Sky Sport.

La Fondazione Vialli e Mauro mette a disposizione una borsa di studio per il miglior telecronista iscritto al corso di formazione organizzato da La Giovane Italia che sarà consegnata nel mese di dicembre (per partecipare al corso scrivere a: [email protected]).