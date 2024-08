Serie B Femminile – C’è il calendario! La Freedom FC Women apre a San Marino

Con la pubblicazione del calendario, nasce la nuova Serie B Femminile. Si parte domenica 1° settembre, con 16 squadre pronte a giocarsi le tre promozioni per il campionato di Serie A 2025-26. La Ternana Women, che a maggio ha sfiorato la promozione nello spareggio contro il Napoli Femminile (spareggio che, da questa stagione, non sarà più disputato in vista della riforma dei campionati femminili), riparte dalla sfida contro il neopromosso Lumezzane. Parma e Cesena, che con la Lazio (promossa in A) e la Ternana si sono giocate i primi due posti nella passata stagione, esordiranno rispettivamente in casa contro l’Orobica e sul campo del Brescia. Per la Freedom FC Women l’esordio sarà in trasferta, sul campo del San Marino.

Il campionato si fermerà domenica 8 settembre (primo turno di Coppa Italia), domenica 27 ottobre, domenica 1° dicembre, domenica 23 febbraio e domenica 6 aprile (impegni delle nazionali). Domenica 15 dicembre si disputerà l’ultimo turno del 2024, con il campionato che riprenderà domenica 12 gennaio dopo la sosta natalizia. Rispetto alla scorsa stagione, cambia la formula, in vista della riforma dei campionati prevista dalla stagione 2025-26: saranno promosse in Serie A le prime tre squadre classificate, con le ultime tre che retrocederanno in Serie C. Dalla stagione 25-26, il campionato di Serie A sarà formato quindi da 12 squadre e quello di Serie B da 14 club.

SERIE B FEMMINILE – PRIMA GIORNATA (domenica 1° settembre)

Arezzo-Hellas Verona

Brescia CF-Cesena

H&D Chievo Women-Pavia

Genoa-Vis Mediterranea

Parma-Orobica

Res Women-Bologna

San Marino Academy-Freedom FC Women

Ternana W.-Lumezzane

Qui il calendario completo:

Calendario B femminile