La celebre melodia di “Tosca” risuonerà giovedì 1° agosto a Bra

Quest’anno - sotto il cielo stellato – nell’ambito del consueto spettacolo all’aperto “Opera in Piazza” verrà messa in scena l’opera di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, offrendo agli amanti di questo genere musicale un’esperienza quasi indimenticabile

“E lucevan le stelle”. Nelle suggestive atmosfere dal taglio barocco di piazza Caduti per la Libertà a Bra(Cn), si terrà la rappresentazione dell’opera “Tosca” di Giacomo Puccini, evento di punta dell’annuale spettacolo all’aperto “Opera in Piazza”: un’esperienza per tutti gli amanti della musica lirica. La protagonista Floria Tosca vestirà i panni del soprano Michelle Nixon, mentre il tenore Rino Matafu darà vita al personaggio carismatico di Mario Cavaradossi. Nei panni del temibile Barone Vitiello Scarpia vedremo l’acclamato Lorenzo Battagion. La rappresentazione sarà accompagnata dall’Orchestra Filarmonica del Piemonte diretta dal maestro Lorenzo Bizzari, mente il Coro “Mario Braggio” di Torino, diretto dal maestro Gianluca Fasano, completerà il magnifico quadro musicale. La serata sarà ulteriormente arricchita dalla voce narrante di Alfonso De Filippis, personaggio che guiderà gli spettatori attraverso le intricate vicende dell’opera. L’evento è realizzato grazie alla collaborazione tra gli “Amici della Musica di Savigliano” e “Turismo in Bra”. Le primo note saranno intorno alle 21.30, a gratificare il pubblico sotto le stelle di agosto. I biglietti potranno essere acquistati in prevendita al costo di 10 euro nei locali dell’Ufficio del Turismo di Bra. Altra opportunità il circuito ticket .it.

È inoltre possibile effettuare una prenotazione telefonica – per gli spettatori fuori zona – al numero 0172430185 – 3936899470. Maggiori informazioni sul sito degli Amici della Musica di Savigliano e Turismo in Bra.