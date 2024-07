Firmata la convenzione per il conto corrente di risparmio finalizzato del progetto P.U.O.I. Percorsi Opportunità Istruzione

Nel mese di giugno 2024 è stata siglata la convenzione fra Intesa Sanpaolo e il Progetto PUOI Percorsi Opportunità Istruzione, cofinanziato da Impresa Sociale Con i Bambini e Fondazione CRC, gestito dalla cooperativa Sociale Emmanuele di Cuneo, in collaborazione con la Rete Italiana di Micro Finanza (Ritmi) e i partner operativi territoriali. Grazie al lavoro di armonizzazione delle procedure delle diverse parti coinvolte e alla disponibilità di Intesa Sanpaolo, le famiglie beneficiarie di PUOI potranno a breve aprire un conto corrente Xme Up, senza alcun costo di attivazione né di gestione, in cui versare le proprie quote mensili di risparmio. Tale risparmio verrà moltiplicato per 3 da PUOI e messo a disposizione delle famiglie affinché possano investire nella formazione e nella crescita dei propri figli. Ogni famiglia beneficiaria sarà accompagnata per 3 anni e mezzo da un tutor educativo che la supporterà per l’operatività del progetto PUOI, nella ricerca di opportunità di crescita, nelle scelte educative e di risparmio e nell’accesso ai servizi presenti sui territori coinvolti.

“Siamo lieti di mettere a disposizione delle famiglie cuneesi uno strumento di risparmio integrato, flessibile e a costo zero, con un meccanismo che le incoraggia a risparmiare in modo regolare piccole somme di denaro e le rende più fiduciose sulla sostenibilità dei costi legati all’istruzione a lungo termine dei figli. Nella Granda, territorio in cui la Banca vanta radici profonde, collaboriamo con tutte le istituzioni, a partire dalla Fondazione CRC, per il benessere economico e sociale della collettività” commenta Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo.

“Grazie al progetto PUOI, che sosteniamo insieme all’impresa sociale Con i bambini, mettiamo a disposizione delle famiglie della nostra comunità strumenti essenziali per pianificare e supportare finanziariamente la formazione, e quindi il futuro, dei figli. Un ringraziamento particolare a Intesa Sanpaolo, che ha reso disponibile un conto corrente specifico per le esigenze di questa iniziativa: un’altra importante opportunità per il nostro territorio che nasce dalla fruttuosa collaborazione sviluppata in questi anni tra la Fondazione CRC e la Banca” dichiara Mauro Gola, Presidente di Fondazione CRC.

Il progetto PUOI, avviato a Gennaio 2024, ha visto in questi mesi l’adesione di 35 famiglie residenti nel Comune di Cuneo, di Alba, Bra e Mondovì. Nel mese di giugno il processo è entrato nel vivo con la firma, da parte delle famiglie, del regolamento e con la definizione, insieme al tutor educativo, di un piano di risparmio personalizzato in cui vengono definiti gli obiettivi educativi da raggiungere nel primo anno e la quota di risparmio famigliare mensile che verrà moltiplicata dal progetto. Quindi si procede con l’apertura del conto corrente dedicato al risparmio finalizzato e a ridosso si terrà il primo modulo formativo in educazione finanziaria rivolto ai genitori, a cura di R.IT.MI.

P.U.O.I. vede come soggetto capofila la Cooperativa Sociale Emmanuele, in partenariato con la Rete Italiana di Microfinanza, le cooperative sociali Or.S.O. e Caracol, il Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese, l’ente valutatore Fondazione Bruno Kessler, i 4 Comuni del territorio (Cuneo, Alba, Bra e Mondovì).

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Enrico Santero – Responsabile di progetto della Cooperativa Sociale Emmanuele

Mail [email protected]