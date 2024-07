Controlli per la PSA: 661 casi in Piemonte, una positività riscontrata a Trecate

I cinghiali a cui è stata diagnostica la PSA sono ora 1.665, sei in più rispetto all’aggiornamento precedente, tutti in Liguria dove il totale raggiunge i 1.004 casi. Nessun nuovo caso invece è stato segnalato sui cinghiali in Piemonte dove i positivi rimangono stabili a 661. I sei casi liguri sono stati rilevati tutti in provincia di Genova, cinque a Genova (262 casi totali), uno a Sori (tre). In Piemonte a Trecate (No) è stato segnalato e confermato un caso di PSA presso un allevamento suinicolo. Con la positività presso l’allevamento di Trecate diventano 157 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

