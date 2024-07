Gli assessori regionali Chiarelli, Bongioanni e Riboldi in visita all’ATL del Cuneese

Venerdì 26 luglio 2024 l’Assessore al Turismo della Regione Piemonte Marina Chiarelli ha visitato l’ATL del Cuneese accompagnata dall’Assessore Regionale al Commercio, Agricoltura e Cibo, Parchi, caccia e pesca Paolo Bongioanni e dall’Assessore Regionale alla Sanità Federico Riboldi, poi diretto in visita all’Azienda Ospedaliera di Cuneo.

Ad accogliere la delegazione, il Presidente dell’ATL Mauro Bernardi con i Vice Presidenti Gabriella Giordano e Rocco Pulitanò, con il Consigliere Paolo Bruno e il Direttore Daniela Salvestrin, il Presidente di Visit Piemonte e del Consorzio Turistico Conitours Beppe Carlevaris con il Direttore del Consorzio Conitours Armando Erbì, insieme al Presidente del Consorzio Turistico Valle Maira e Giovanni Neyrone e alla responsabile marketing del Consorzio Turistico Valle Maira Valentina Scigliano.

Durante l’incontro nella sede di Via Pascal, l’ATL ha presentato all’Assessore le ultime attività svolte e le progettazioni in corso: campagne pubblicitarie, eventi promozionali, viaggi studio per operatori e giornalisti, creazione e pubblicazione di contenuti digitali, nonché strategie di marketing e utilizzo di canali social per raggiungere un pubblico sempre più ampio e mirato, presentando e valorizzando il Cuneese come una destinazione turistica autentica e attraente.

L’Assessore Chiarelli ha quindi espresso apprezzamento per il lavoro svolto dall’ATL del Cuneese in termini di comunicazione e di promozione turistica. “Questo riconoscimento – afferma il Presidente dell’ATL del Cuneese, Mauro Bernardi – evidenzia l’efficacia delle iniziative intraprese dalla nostra azienda volte ad attrarre visitatori sia dal territorio italiano che dal resto del mondo.”

“La visita e i commenti positivi dell’Assessore sono un ulteriore incoraggiamento per la nostra ATL. L’incontro è stato molto stimolante in termini di confronto e di progettazione – dichiara il Direttore dell’ATL del Cuneese, Daniela Salvestrin.

Occasioni di questo tipo sono importanti per coordinare le attività tra l’Amministrazione Regionale e le Agenzie Turistiche Locali, garantendo che le risorse siano utilizzate in modo efficiente e che le iniziative di promozione siano ben allineate con le esigenze e le potenzialità del territorio.” afferma l’Assessore Chiarelli.