Castiglione Tinella protagonista con l’Abarth Club Cuneo

Nella giornata di domenica 21 luglio dalle ore 7.30 alle ore 10 Castiglione Tinella è diventato protagonista di un momento sportivo.

Il gruppo Abarth Club Cuneo per il suo undicesimo raduno ha “tinto” le strade del Moscato d’Asti con auto sportive, in particolare la piazza e le vie di frazione Balbi che ospita il santuario dedicato alla Madonna del Buon Consiglio. I partecipanti sono arrivati da tutto il Piemonte e anche da fuori regione, tanto che questo evento ha contato infine 190 vetture e 360 presenze.

Già il sabato sera precedente, parte dei partecipanti hanno goduto degli spazi del Circolo ACLI del Buon Consiglio, per un momento di festa insieme agli organizzatori: è stata anche un’occasione per conoscere Castiglione Tinella e la sua storia, e anche per poter acquistare i prodotti del territorio.

Nella giornata di domenica, i protagonisti hanno raggiunto la piazza Don Fortunato Mignone per l’iscrizione all’evento e hanno gradito la prima colazione servita dal ristorante Campagna Verde; dopo aver chiuso le iscrizioni, i partecipanti hanno lasciato la piazza, proseguendo verso strada San Carlo e raggiungendo il punto più alto del paese, che offre un vasto panorama; proseguendo il giro turistico hanno poi raggiunto il Comune di Ferrere (AT) dove hanno pranzato e chiuso il loro raduno. Possiamo dire che questo come tanti altri momenti ha dato una preziosa visibilità al paese, e ha dato modo a persone di tutte le età di poter partecipare a un momento sportivo e leggero.

