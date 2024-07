Casa Circondariale di Cuneo: visita a sorpresa delle Consigliere Regionali di AVS e Possibile

L’attenzione verso le carceri rimane alta da parte delle neo elette in Regione Piemonte di AVS e Possibile. Giulia Marro e Valentina Cera stamattina sono arrivate ai cancelli della Casa Circondariale di Cuneo, accompagnate dalla Segretaria Nazionale di Possibile Francesca Druetti.

“Poter accedere alle celle interne di un carcere e scambiare due parole con i detenuti è davvero un’opportunità incredibile”, dichiara la Consigliera Giulia Marro. “Solo così possiamo renderci conto di che cosa possa significare vivere queste giornate di calore intenso all’interno di questo edificio, con pochissimi spazi verdi e regole che limitano la socialità e il movimento. Condizioni difficili anche per il personale che lavora nel carcere, a cui si aggiungono le urla dei detenuti, spesso causate dai ritardi di risposte alle richieste, dovuto alla crescita non proporzionale dei detenuti rispetto agli agenti”. Cioè 374 persone detenute, di cui 225 straniere. Con la previsione che aumentino ancora, e un nuovo padiglione in arrivo per il 41 bis, che passerà da 45 a 90 persone.

“Alcune persone hanno ammesso di aver avuto istinti suicidi o di aver addirittura provato a suicidarsi, tra cui un ragazzo giovanissimo di soli 19 anni, pochi giorni fa. Chi pensa al momento di uscire, invece, ci ha confidato che si trova molto in difficoltà perché non avrà niente, qualcuno né casa, o lavoro, alcuni nemmeno i documenti. Il carcere così com’è non è educativo e non fa che rendere le persone più arrabbiate, sconfortate e senza fiducia. Un aspetto fondamentale se si tiene in conto di cosa succederà quando queste persone usciranno e dei rischi di ciò che può innescare alla società tutta, se avviene senza prospettiva, preparazione o monitoraggio”, conclude Giulia Marro.

“Abbiamo fatto una visita molto ampia, compreso il reparto dove sono tenute le persone in isolamento, che è sicuramente quello più difficile, sia per la tenuta psicologica dei detenuti, sia per evidenti ragioni strutturali”, aggiunge Francesca Druetti, Segretaria di Possibile che ha accompagnato le Consigliere. “Cuneo è un carcere in cui arrivano spesso persone anche da altre carceri, dalla Liguria e dalla Lombardia. La mancanza di omogeneità nei regolamenti e persino nelle terapie farmacologiche da Regione a Regione e addirittura da carcere a carcere è sicuramente una preoccupazione e un motivo di tensione, spesso difficile da spiegare anche per il personale carcerario. La sensazione di trovarsi in un meccanismo esclusivamente punitivo e fine a se stesso alimenta l’aggressività e la disillusione di chi è detenuto: nonostante l’attivazione di progetti come la scuola alberghiera o la nuova serra, ci sono troppe persone, anche giovanissime, che non vedono futuro né opportunità alla fine della pena, né ragioni per rispettare un patto sociale che non sembra avere veramente nulla da offrire loro. C’è un immenso lavoro da fare”.

“Dopo la visita al carcere di Torino fatta qualche settimana fa, stamattina siamo al carcere di Cuneo al cui interno riscontriamo, seppur in forma diversa, gli stessi problemi di affollamento in spazi piccoli e molto caldi e la mancanza di personale che possa prendere in carica i detenuti”, dichiara la Consigliera Valentina Cera. “Sono moltissimi i ragazzi neo maggiorenni presenti. Alcuni li abbiamo incontrati in isolamento, la parte anche strutturalmente più critica, insieme all’area accoglienza. Carenze strutturali e igieniche in questi giorni di grande calore peggiorano significativamente le condizioni di vita dei detenuti e degli operatori, sia guardie penitenziarie sia educatori, che non riescono a dare risposte alle tante richieste che arrivano. Sono molti poi i detenuti con problemi psicologici e di dipendenza, soprattutto tra i più giovani, che non riescono ad avere percorsi di presa in carico e di cura adeguati. Insomma anche in questo carcere è carente la funzione rieducativa, nonostante i progetti formativi e di lavoro attivi”. Conclude così Valentina Cera: “Ci hanno accompagnato la dirigente aggiunta, il coordinatore del reparto educativo e un’educatrice, che si sono messi subito a disposizione della visita e che ringraziamo per la disponibilità Continueremo ad entrare nelle carceri della nostra Regione, convinte che l’attenzione verso gli ultimi sia l’unico modo per innescare il cambiamento necessario”.