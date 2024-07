Bilancio Sociale 2023 della Camera di commercio di Cuneo

Nel pomeriggio di lunedì 22 luglio presso il Salone d’Onore della propria sede la Camera di commercio di Cuneo ha presentato, ai propri amministratori, al personale, agli stakeholder e ai media, il Bilancio Sociale 2023.

La Camera di commercio opera per creare valore pubblico in modo socialmente responsabile e, con la massima trasparenza, intende consentire la valutazione dei risultati, delle azioni e delle scelte da parte degli stakeholder e la presentazione del Bilancio Sociale è un importante strumento di questa strategia.

I saluti del Senatore Giorgio Maria Bergesio, del Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, del Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e del Vice Sindaco di Cuneo Luca Serale hanno aperto l’evento, moderato dal giornalista de “La Stampa” Roberto Fiori.

Il valore che la Camera di commercio attribuisce al Bilancio Sociale è stato illustrato dagli interventi del Presidente Luca Crosetto e del Past President Mauro Gola che lo scorso anno decise di presentare per la prima volta il Bilancio Sociale indirizzando le politiche dell’Ente verso la continua ricerca della trasparenza.

“La redazione del bilancio sociale è stata voluta lo scorso anno dalla Giunta presieduta da Mauro Gola, di cui facevo parte, nell’ottica di rendere più trasparenti e comprensibili programmi e risultati ottenuti – afferma il Presidente Luca Crosetto – Ho condiviso quella scelta e il percorso avviato è diventato un appuntamento annuale attraverso il quale vogliamo comunicare gli impatti prodotti dalle scelte politiche e gestionali e valutare la coerenza tra quanto programmato e quanto operativamente realizzato.”

Il Bilancio sociale è stato presentato dal Segretario Generale Patrizia Mellano nel corso di un dialogo col Segretario Generale di Unioncamere Nazionale Giuseppe Tripoli il cui prezioso contributo ha consentito una lettura dei dati nella prospettiva più ampia del sistema camerale con uno sguardo alle strategie e alle linee d’azione future orientate ad interpretare i nuovi bisogni delle imprese e dei territori.

“Il bilancio sociale è il risultato di un lavoro di squadra, che ha coinvolto tutto il nostro personale – sottolinea il Segretario Generale Patrizia Mellano – La partecipazione alla redazione del documento fa parte di un percorso volto a creare coesione e senso identitario per tradurre concretamente, con passione e professionalità, le strategie delineate dai nostri amministratori.”

Tutte le scelte operate dalla Camera di commercio mettono l’Impresa al centro della propria azione e l’evento è, quindi, proseguito con l’intervento dei rappresentanti di due delle migliaia di imprese che ogni anno utilizzano i servizi dell’ente camerale. La Rogelfruit di Rossana e la Multitel Pagliero di Manta hanno portato la testimonianza della professionalità e dell’attenzione del personale camerale nell’erogazione dei servizi.

Dopo l’intervento dell’Onorevole Ciaburro, il Presidente Crosetto ha chiuso i lavori.

Attraverso la condivisione dei programmi, dei progetti e dei risultati la Camera di commercio conferma il proprio impegno nel fare rete con tutti i soggetti che operano sul territorio, istituzionali, economici e associativi, pubblici e privati, intensificando il confronto, costante e aperto, con la comunità sociale ed economica nei confronti della quale l’Ente camerale rivolge la propria attività.

cs