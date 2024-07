10° Salone del Libro di Montagna – Frabosa Sottana

E’ un segnale di continuità quello che lascia l’edizione 2024 del Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana conclusosi ieri con le ultime presentazioni librarie in programma e tra gli applausi dei presenti, richiamati dal fascino, oltre che dall’importanza, che ha da sempre la cultura nel contesto della nostra società.

«Abbiamo registrato una costante crescita nel numero di presenze –commenta soddisfatto Gianni Dulbecco, presidente dell’Associazione Culturale Valle Maudagna, promotrice dell’evento– grande risonanza ha avuto Il convegno organizzato dopo l’inaugurazione di sabato mattina organizzato in collaborazione con il Comizio Agrazio di Mondovì avente come tema “Promozione e valorizzazione della filiera del legno in Piemonte. Opportunità e sviluppo per il territorio cuneese”con relatori l’Assessore Agricoltura Regione Piemonte Paolo Bongioanni, il Direttore del Comizio Agrario di Mondovì AttilioIanniello, e la docente della Scuola Forestale di Ormea Evelina Borgna. Piace in questa occasione ringraziare tutti coloro hanno consentito di poterci presentare all’attenzione del pubblico per la decima stagione. Il calore e gli attestati di stima ricevuti in questi giorni, rappresentano uno stimolo in più per preparare al meglio l’edizione del Salone del 2025».

Fulcro dell’evento sono stati ancora una volta le presentazioni librarie. Otto i libri presentati nell’ambito della “due giorni” di Frabosa Sottana.

Ad aprire la serie è stata Barbara Crepaldi con” Favole e filastrocche con gli animali del bosco”. Le presentazioni sono proseguite con il giornalista Paolo Roggero “Francesco Castellino, l’uomo, i talenti, la città” e poi ancora con Cinzia Duttoche ha proposto “Montagne da vivere, viaggio tra i montanari delle Terre Alte”. In serata la presidente dell’Associazione Culturale E Kyè di Fontane (Frabosa Soprana) Maria Castagninoha portato all’attenzione del pubblico il libro “Non solo Fatzende”. Risposta positiva del pubblico anche per gli autori presenti nella giornata di domenica. Ad aprire le danze è stato il giornalista e scrittore Ernesto BIllò con “La Resistenza dei giovanissimi. Vicende, figure e destini fra Cuneese, Monregalese e Langa”, seguito da Franca Acquarone con “Tanaro amaro, il romanzo della bambina rapita”. È stata poi la volta di Giorgio Ferraris che ha proposto “Mario Odasso, ufficiale alpino in Albania e Russia” e in conclusione il giallista Bruno Vallepiano con “Cold case al Grand Hotel”

Presso la Sala Consiliare del Municipio che ha ospitato il Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana erano presenti stand espositivi a cura delle Librerie.coop di Mondovicino.

Importante, per la sua riuscita, il contributo fornito della Fondazione CRC, della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de Baldi, del Comune di Frabosa Sottana e di alcune aziende di Piemonte e Liguria, a tutti quanti va il nostro ringraziamento.

Immagini e altre notizie sugli eventi della 10ª edizione del Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana sono reperibili sul profilo Facebook del Salone, all’indirizzo salone libro frabosa e sui siti salonelibromontagna.blogspot.it e frabosasottana.com