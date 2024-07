Domenica 28 luglio la rassegna Musicaè si sposta in quota, da Busca si sale a Prazzo

La rassegna internazionale di Concerti “Musicaè” 2024 XX Stagione artistica dell’associazione culturale Amici della Musica di Busca per il prossimo appuntamento si sposta in quota: il concerto della formazione Braxophone, che aveva già ottenuto un grande successo al Teatro Civico nella scorsa Stagione, si terrà domenica 28 luglio alle ore 11 nella piazza del Municipio a Prazzo Superiore, in valle Maira. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nella sala polivalente, alle Caserme di Prazzo Inferiore, in via Nazionale; seguirà aperitivo offerto dalla pro loco di Prazzo. L’ingresso è libero, con precedenza ai soci dell’associazione, grazie al sostegno di Fondazione CRC, Ctttà di Busca, Regione Piemonte, Sedamyl, Fondazione CRT, Banca di Caraglio, Fondazione CR Saluzzo, BIM, Cassa di Risparmio di Savigliano, Comune di Prazzo e con il patrocinio di Alpstream, Comuni di Busca, Cavallermaggiore, Dronero, Prazzo, Racconigi, Villafalletto, Vottignasco e Provillar.

“Questo concerto dei Braxophone – spiega il presidente e direttore artistico dell’associazione, Antonello Lerda – ricopre per noi una particolare importanza, essendo il primo della nuova sezione ‘Musiche sull’acqua: il Maira che suona”. Da quest’anno, infatti, l’Associazione, in occasione del ventesimo anniversario della Rassegna Internazionale di Concerti Musicaè, ha deciso di affrontare un cambio di passo significativo, ampliando il proprio progetto artistico in una programmazione triennale di ampio respiro, che coinvolgerà diversi comuni, istituzioni e realtà locali che si affacciano lungo il percorso del Maira, dalle sorgenti alla confluenza nel Po, un tragitto dove Busca risulta il centro propulsore sia del progetto sia dal punto di vista geografico”.

Domenica 28 Luglio 2024 ore 11

Piazza Municipio 1 Prazzo Superiore

in occasione della festa patronale di San Giacu

BRAXOPHONE

Sezione On stage, le eccellenze

Trombe Luca Vallauri, Giuseppe Notabella

Sax Elia Faletto

Trombone Lorenzo Reina

Tuba Giovanni Forti

Percussioni: Daniele Danzi

“Due parti di tromba, una parte di trombone su una base di basso tuba e batteria ed infine una spruzzata di sax”: questo è il mix dei Braxophone, per un cocktail musicale che sa di evergreen alla Sinatra, con un retrogusto dixie alla Armstrong che sfocia in un bouquet fruttato di standards alla Duke Ellington.

I Braxophone, dalla loro nascita nell’estate del 2016, hanno partecipato a numerose rassegne musicali della provincia di Cuneo, ne citiamo alcune: Dronero “Un borgo ritrovato”, Incontri FAI d’estate 2021, Incontri d’autore -Cuneo 2021, Festival Jazz Vision 2022, Valdieri concerti nel sito archeologico, Niella “Concerti nell’aia”, lezioni concerto presso Unitre del Piemonte, Mondovi – 49^ Fiera dell’artigianato, Govone “Tulipani a corte”, Alba “International jazz day”, Guarene “Roero music festival”, Pralormo – Castello –“Pic nic di Paideia”, Chianale “Terra & sale”, Vignolo “Gastroclassiche”, Artesina “Bosco in musica”,Beinette “Beinette InCantata” passando dalle sale da concerto a contesti più informali quali gli street festival: Vinum ad Alba,1° premio Busca Busker 2017, Festival Mirabilia 2018, Saluzzo Kauss Busker Festival, Limone P.te Xmas Nigth , Busca “Desbarasuma”, Mondovi – Natale con La funicolare e al concerto natalizio nelle grotte di Bossea.