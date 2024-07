Grande successo per le due date cheraschesi di Attraverso Festival: inserito nella splendida cornice dei palazzi Cheraschesi, il festival ha regalato emozioni forti a chi ha raggiunto la città di Cherasco. La suggestiva piazza trasformata in un teatro all’aperto, con le luci colorate a rendere scenografico l’arco secentesco e la bravura degli artisti sul palco, hanno reso magiche due serate all’insegna della cultura e della musica.

Attraverso Festival si connota come scelta lungimirante dell’Amministrazione cheraschese.

Piazza dell’arco del Belvedere piena, oltre cinquecento spettatori paganti, giovedì 18 luglio per ascoltare il vivace monologo “Sempre sia rodato: 20 prove aperte al chiuso o viceversa” di Alessandro Bergonzoni, una delle voci più originali dello spettacolo italiano, performer dell’assurdo e del nonsense, sperimentatore linguistico ed esploratore del comico.

«Attraverso Festival unisce oltre venti Comuni, tre Province e tutto il Sud del Piemonte all’insegna dell’arte e della cultura. – Ha così salutato il pubblico il sindaco di Cherasco Claudio Bogetti prima dello spettacolo – È un bell’esempio da seguire di sinergia all’interno di un territorio ampio, è importante fare cultura: è una zona conosciuta per l’enoturismo ma bisogna investire sulla cultura, sull’arte e questo è il progetto che ha Cherasco per il futuro».

Il successo e i numeri della prima serata, sono stati replicati anche nella seconda, venerdì 19 luglio con “Pensieri e Parole. Omaggio a Lucio Battisti”, uno strabiliante concerto che ha visto sul palco cheraschese Peppe Servillo, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Rita Marcotulli, Furio Di Castri e Mattia Barbieri.

La neo eletta consigliera comunale con delega alla cultura Mara Degiorgis durante la presentazione della seconda serata ha voluto ringraziare il suo predecessore per aver scelto di portare a Cherasco due spettacoli così emozionanti e di elevatissimo livello, confermando la volontà di proseguire anche in futuro la collaborazione con Attraverso Festival.

«Emozioni che passano attraverso la musica o le parole, di chi ha fatto dell’uso delle parole il proprio mestiere, sono da coltivare e tenere preziose per ciascuno di noi. – dichiara Mara Degiorgis – In un momento storico in cui si è spesso disorientati dall’enorme quantità di informazione e arrabbiati per tutto ciò che significa vivere e capire il significato della vita di ciascuno, inserita nel mezzo delle vite di tutti, credo che offrire momenti di pausa così densi di significato, sia un bel modo per diffondere cultura nella propria comunità».