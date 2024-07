A Niella Tanaro nelle aie e nei cortili risuona “Musica sull’Aia”

Giovedì 1° agosto alle ore 21, presso aia Benedicti (località Codovilla) a Niella Tanaro, avrà inizio “Musica sull’Aia 2024 – Inter segetes nigella, inter areas musica” (Tra le colture della Nigella, tra le zone della musica, ndr), 30^ edizione della rassegna musicale a carattere culturale che promuove e diffonde la musica dotta e popolare, portandola direttamente nelle caratteristiche aie e nei cortili del paese. Nel corso della serata inaugurale si terrà il concerto “Contre le temps” dell’Ensemble 400 con protagonisti i musicisti Marcello Serafini, Giuliano Lucini, Maria Notarianni con la voce di Vera Marenco. La rassegna proseguirà sempre a Niella Tanaro con altri quattro appuntamenti in calendario domenica 4, giovedì 8, domenica 18 e mercoledì 21 agosto sempre alle 21. “Musica sull’Aia” è una rassegna di Maestro Società Cooperativa e Pro Niella Tanaro, Unione nazionale Pro Loco d’Italia-Pro Loco Piemonte e si tiene con il patrocinio del Comune di Niella Tanaro, della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, della Fondazione CRC e di NuovoImaie (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori). Per maggiori informazioni e per scoprire il programma completo di tutti gli appuntamenti è possibile consultare il sito Internet www.musicasullaia.it o telefonare al numero 347/3810902 (Emanuele Rovella). Tutti gli appuntamenti di Musica sull’Aia sono ad ingresso libero.