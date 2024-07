Torna per la 75esima edizione la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola in programma dal 30 agosto all’8 settembre, un appuntamento cultural-gastronomico imperdibile per gli amanti dell’ottimo cibo.

La Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola è molto più di un semplice evento gastronomico. È una celebrazione della cultura, della tradizione e dell’innovazione agroalimentare, con importanti ricadute positive per la città. Da 14 anni è riconosciuta come Manifestazione Fieristica di Livello Nazionale, distinguendosi come una delle più prestigiose nel settore enogastronomico e la più grande in Italia dedicata ad un prodotto agricolo. La fiera celebra le eccellenze agroalimentari del territorio, offrendo un ricco programma di intrattenimento per tutte le età. All’interno della Fiera si è negli anni affermato quasi come iniziativa indipendente Il Foro Festival, evento collaterale che negli anni ha ospitato molti importanti nomi del panorama della musica e dello spettacolo, anche a livello internazionale.

Per dieci giorni, infatti, sono previsti eventi gastronomici con piatti tipici e sperimentazioni oltre ad appuntamenti culturali e artistici ma anche spettacoli e concerti.

Per il sesto anno consecutivo, inoltre, si rinnova la charity partner tra la Fiera Nazionale del Peperone e la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, che vedrà diverse iniziative dedicate a sostegno dell’Istituto di Candiolo IRCCS

Un format già molto apprezzato e consolidato, che per l’edizione 2024 si arricchirà ancora di più per coinvolgere il pubblico in un viaggio alla scoperta del peperone di Carmagnola. Degustazioni guidate, showcooking, incontri culturali, musica e tanto altro in programma per la 75esima edizione della

Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola. Tra le vie del centro storico di Carmagnola alla scoperta del tipico prodotto agricolo, cuore della manifestazione, non solo tra gli stand, ma anche presso tutti i ristoranti e bar della città, che proporranno al pubblico un piatto ad hoc a base di peperone.

Il pubblico potrà scoprire e assaggiare passeggiando tra le vie del centro storico, grazie ai 200 stand espositivi, i diversi tipi di peperone. Saranno protagoniste Piazza Mazzini si trasforma nella Piazza dei Sapori con il Mercato dei Produttori del Consorzio del Peperone e un enorme ristorante all’aperto, frutto di un’idea geniale del compianto ristoratore Renato Dominici che la ideò tra gli anni Novanta e i primi del Duemila per portare alla manifestazione, accanto al peperone, i migliori prodotti tipici del territorio torinese. Piazza Bobba diventerà, invece, l’Osteria Italia. Mentre saranno via Bobba, Corso Garibaldi, i Giardini del Castello, via Silvio Pellico, Piazza Manzoni, Corso Sacchirone e i Giardini Unità d’Italia a ospitare i moltissimi stand di esposizione e vendita del peperone. Come ogni anno, viene allestita una grande rassegna commerciale con la migliore produzione ed il miglior commercio proponendo una vasta gamma di prodotti e servizi.

Particolare attenzione all’accessibilità dell’evento e dei servizi, per eliminare le barriere architettoniche e garantire a tutti i visitatori di poter godere a pieno della 75esima edizione della Fiera Nazionale del peperone di Carmagnola. Il progetto di accessibilità per una città più inclusiva realizzato dal Comune di Carmagnola, in collaborazione con la Fondazione Mario e Ofelia Martoglio e l’azienda locale E.C.S. e Casa Roberta sarà presentato sul palco il 31 agosto alle ore 18:00 con la partecipazione del testimonial Francesco Messori, capitano e co-fondatore della Nazionale italiana amputati di calcio

L’atteso evento gastronomico piemontese è diventato ormai uno storico appuntamento non solo per il comune di Carmagnola, ma per tutto il Piemonte e il resto d’Italia, un’occasione per degustare le prelibatezze del territorio. SGP Grandi Eventi si occuperà della sua organizzazione per tre anni, con l’obiettivo principale di una crescita internazionale.

Appuntamento a Carmagnola con la 75esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone dal 30 Agosto all’8 Settembre con ingresso gratuito. Una kermesse cultural-gastronomica organizzata dalla Città di Carmagnola e prodotta da Sgp Grandi Eventi.