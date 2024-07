Presentazione della 70esima Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia

Si è tenuta questa mattina al Grattacielo Piemonte, la conferenza stampa di presentazione della 70° Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia.

Alla presenza del Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, dell’Assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni, dell’Assessore al Turismo, Cultura e Sport Marina Chiarelli, di Roberto Bodrito Sindaco di Cortemilia e di Marco Zunino Consigliere Delegato al Turismo (nella foto).

Lo scorso anno la presentazione della Fiera della Nocciola, si svolse a Torino, pochi giorni dopo la terribile grandinata che danneggiò pesantemente i raccolti. Oggi, in una sorta di fil rouge solidale, la manifestazione celebra anche il gemellaggio con la Valle d’Aosta da poco colpita dall’evento alluvionale che ha provocato gravi danni a Cervinia e a Cogne, isolata per settimane.

E ancora ricordando quanto accaduto nel 2023, anche oggi, al Grattacielo Piemonte si ripete il binomio tra il gusto e la musica. Ad accompagnare la presentazione della Fiera, infatti, sono state proprio come un anno fa, le note e le voci di dell’Orchestra Magister Harmoniae di Grugliasco (http://www.musica-insieme.net/).

Dopo l’esecuzione tenuta nel 2023 al Grattacielo Piemonte, poche settimane fa i musicisti torinesi hanno ottenuto un riconoscimento di portata internazionale, aggiudicandosi il primo premio “with Outstanding Success” (eccezionale successo) alla Competition dal Summa Cum Laude Youth Music Festival 2024 di Vienna, il più importante festival di musica giovanile per orchestre e cori svolto nel tempio della musica mondiale, il Musikverein Wien, noto anche per il concerto di Capodanno trasmesso in televisione. Nella passata edizione l’Orchestra aveva partecipato al prestigioso Festival, nella categoria “Celebrations”.

L’esibizione fu talmente apprezzata dalla giuria austriaca che i musicisti vennero invitati a partecipare nella categoria “Competition” per l’anno 2024. Unica orchestra italiana su 36 ensemble partecipanti provenienti da tutto il mondo, la Magister Harmoniae sulle note delle più belle colonne sonore di sempre ha commosso il pubblico e la giuria austriaca.

La presentazione della 70esima edizione della Fiera Nazionale della nocciola di Cortemilia si è aperta con la presentazione del territorio dell’Alta Langa e in particolare di Cortemilia: l’importante centro che ospiterà la Fiera, è da anni Comune Turistico e appartiene al circuito dei Borghi sostenibili del Piemonte; inoltre si è ricordata la conquista nel 2021 del primato di località turistica piemontese, che ha fatto rientrare Cortemilia tra i Comuni con il miglior rapporto tra offerta culturale e impatto ambientale, riconfermata anche per gli anni successivi.

Agli ospiti intervenuti alla presentazione è stato ricordato che Cortemilia è riconosciuta come l’indiscussa Capitale della Nocciola Tonda Gentile delle Langhe: una varietà unica, che si trova esclusivamente in quella zona dove il terreno offre il giusto equilibrio per garantire alle piante una crescita ottimale. E proprio nella zona di Cortemilia si trovano diverse attività produttive e cooperative dedicate alla lavorazione e alla trasformazione di questo piccolo frutto.

Nel 2023 in Piemonte, sono stati prodotti circa 150mila quintali di nocciole e di questi, una parte importante è stata sgusciata e lavorata sul territorio di Cortemilia.

Proprio a questo frutto, Cortemilia dedica uno degli eventi più importanti per il territorio: la “Fiera Nazionale della Nocciola”, che si svolge ogni anno ad agosto e che si configura come appuntamento promozionale di rilevante importanza, data l’attenzione sinora dimostrata dal pubblico, dagli operatori e dai media, capace di attirare, per dieci giorni consecutivi, una forte affluenza turistica.

«L’appuntamento di Cortemilia, che giunge quest’anno alla 70esima edizione, è ancora una volta l’occasione per portare l’attenzione su un prodotto straordinario della nostra agricoltura e su una delle eccellenze alimentari del nostro Piemonte – dichiarano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni -. La visibilità nazionale e internazionale di questo evento contribuirà a renderlo sempre di più uno di quelli centrali nel calendario dell’autunno langarolo che sa unire bellezza del paesaggio, grandi tradizioni agricole e la straordinaria qualità dei prodotti della nostra terra».

«Il comune denominatore che unisce i giovani, la musica e l’enogastronomia si chiama passione, un sentimento che rischia di finire nelle retrovie delle nostre emozioni a causa di un mondo sempre più interconnesso, sempre più globalizzato e a volte quasi impersonale – sottolinea l’assessore al Turismo, Cultura e Sport Marina Chiarelli -. Per questa ragione è importante coltivare non solo le nocciole ma anche la passione per le nocciole. La musica che accompagna la fiera celebra sotto lo stesso tetto la passione, il sacrificio e questa grande grande eccellenza».

Prima di presentare agli intervenuti il ricco programma della Fiera (in allegato), il Sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito, ha ringraziato tutti coloro i quali, da anni, credono nella Fiera e negli eventi promossi dal Comune di Cortemilia, con l’obiettivo di promuovere il territorio affermando: «La Fiera Nazionale della Nocciola rappresenta per Cortemilia un’importante vetrina dei suoi prodotti tipici, ma anche e soprattutto l’opportunità di far conoscere il proprio territorio con i caratteristici terrazzamenti e i suggestivi scorci dei borghi ricchi di storia. La quantità e la qualità dei servizi offerti e una ricca proposta di eventi, portano Cortemilia ad essere sempre più un centro di riferimento delle Langhe. Occorre continuare a credere in nuove sfide, lavorare in sinergia ed investire in iniziative esperienziali e culturali per incontrare le esigenze di un turismo sempre più alla ricerca del contatto con la natura. Nell’ottica della condivisione e della sinergia, l’inaugurazione della Fiera che si terrà sabato 17 agosto, avverrà alla presenza di rappresentati della Regione Piemonte, della Regione Valle d’Aosta e della Provincia di Savona».

In questo contesto Marco Zunino, Consigliere con delega al Turismo del Comune di Cortemilia, ha ricordato l’importanza della promozione del territorio riportando alcuni numeri delle presenze turistiche sul territorio, dichiarando che: «siamo ad un passo per raggiungere le 11mila presenze totali: numeri sempre in crescita per Cortemilia e il nostro territorio. Il dato più rilevante continua ad essere quello relativo alle presenze dei turisti da oltre confine, attirati dalle tante opportunità che il nostro territorio offre, sia artistiche che enogastronomiche. Ed è proprio per questo che quest’anno, con la frase “70 anni di sapori autentici, atmosfera suggestiva e paesaggi incantevoli!” abbiamo voluto mettere al centro dell’attenzione oltre che la nocciola, il “buon vivere” dell’Alta Langa, una terra magica, affascinante e tutta da esplorare». Nell’impegnativo lavoro che viene affrontato rivolto all’attività promozionale del territorio, vorrei ricordare la grande parte svolta dalla Pro Loco e da tutte le Associazioni del territorio, che qui voglio ringraziare.

L’Assessore all’Agricoltura e Risorse Naturali della Regione Valle d’Aosta Marco Carrel non ha potuto essere presente, poiché impegnato nelle numerose riunioni legate, appunto, alla gestione dell’emergenza.

Malgrado la sua assenza, l’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali della Regione Valle d’Aosta Marco Carrel ha tenuto a sottolineare l’importanza di eventi come la Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia e ribadire le similitudini che accomunano le due regioni. «Ritengo sia molto importante poter rafforzare la collaborazione con il vicino Piemonte, non solo per continuare a promuovere i nostri prodotti ma anche per confrontarci rispetto a tematiche che interessano il settore agricolo – dice l’Assessore – Lo vediamo, in agricoltura, i nostri territori sono sempre più confrontati a calamità naturali che richiedono un grande lavoro di sinergia. L’anno scorso, come quest’anno, la Fiera nazionale della Nocciola di Cortemilia dimostrano la volontà delle amministrazioni e dei produttori di non darsi mai per vinti e di continuare a lavorare per valorizzare quanto di meglio abbiamo. Continua l’Assessore – Eventi come questi rappresentano non solo un momento di promozione, ma soprattutto l’occasione per dialogare sia con i produttori, sia con gli agricoltori che ben conoscono le difficoltà della gestione di territori impervi e ostili, come quelli che caratterizzano le nostre due regioni e l’imprevedibilità di certi eventi atmosferici. Le fiere a carattere enogastronomico, come questa, diventano anche un’occasione ove incontrare i consumatori e sensibilizzarli ad un’alimentazione più consapevole e vicina al territorio. Per la Valle d’Aosta questi momenti sono delle vetrine interessanti, durante le quali si possono mettere in luce le nostre tradizioni e peculiarità, ma anche aprici a nuovi orizzonti, scoprendo abbinamenti e sapori diversi.

Alla Fiera sarà presente uno stand istituzionale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Valle d’Aosta, assieme allo stand di un’azienda agricola ove poter degustare Fontina in purezza, Fonduta e altre eccellenze valdostane.