Atletica Mondovì: Soraia Cillario e Francesco Viotti nella rappresentativa U23 del Piemonte

In settimana sono state diramate dalla direzione tecnica della Fidal Piemonte le convocazioni in vista degli “Alpe Adria Games” in programma a Pordenone il prossimo 19 e 20 luglio.

Ben due portacolori dell’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo faranno parte della delegazione piemontese: Soraia Cillario e Francesco Viotti saranno i titolari della prestigiosa maglia portando punteggio anche alla rappresentativa nella loro specialità. Soraia sarà impegnata nella prova dei 3000 siepi, mentre Francesco scenderà in pista sui 100 metri e con i compagni della staffetta 4×100. Convocato in quota tecnico anche Pietro Rossi che seguirà i piemontesi in gara nei lanci, specialità che dal settembre scorso coordina su Mondovì con ottimi risultati.

La manifestazione sarà un ultimo banco di prova in vista dei campionati italiani U20 e U23 di Rieti (26 – 28 luglio) e una utile occasione di confronto con i pari età delle rappresentative di Austria, Serbia e Croazia oltre alle regionali del Friuli Venezia Giulia, Trentino, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Fabio Boselli presidente dell’Atletica Mondovì: “Siamo molto felici per questa triplice convocazione che premia il grande lavoro quotidiano svolto dai tecnici e dagli stessi atleti”.

cs