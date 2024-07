Volley A2/F: Mondovì nel girone A 2024/2025

Il 12 luglio, con la fine dei lavori della Commissione Ammissione, sono state definitivamente confermate le venti partecipanti al Campionato di Serie A2. Come nelle passate stagioni, i club verranno divisi in due gironi, composti seguendo il criterio del ranking del Campionato 2023-24. La partenza della Serie A2 Tigotà è fissata per il weekend del 5-6 ottobre 2024, mentre a metà febbraio inizieranno la Pool Promozione, che coinvolgerà le prime cinque formazioni classificate di ciascun girone ed eleggerà la prima promossa e le quattro partecipanti ai Playoff, e la Pool Salvezza, che decreterà le cinque retrocesse.

Questi i due raggruppamenti, in ordine alfabetico:

GIRONE A

Akademia Sant’Anna Messina

Bam Mondovì

CBF Balducci HR Macerata

Csi Clai Imola

FGL-Zuma Castelfranco

Omag-MT San Giovanni in M.no

Orocash Picco Lecco

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino

Valsabbina Millenium Brescia

Volleyball Casalmaggiore

GIRONE B

Altino Volley

Futura Giovani Busto Arsizio

Itas Trentino

Narconon Volley Melendugno

Nuvolì Altafratte Padova

Pallavolo Concorezzo

Tecnoteam Albese Volley Como

Trasporti Bressan Offanengo

U.S. Esperia Volley 1961

Volley Hermaea Olbia

cs