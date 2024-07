Promozione – Nessun problema per il Benarzole, regolarizzata la posizione per l’iscrizione al campionato

Aveva fatto sollevare qualche sopracciglio, nel pomeriggio di ieri, il comunicato del comitato regionale Piemonte VdA della LND per le iscrizioni al campionato di Promozione, con la posizione del Benarzole ancora da regolarizzare.

Pronta ed esauriente è arrivata la spiegazione della società, che in mattinata ha provveduto ad ammettere, con onestà non banale, un errore nelle modalità di pagamento avvenuta nei giorni scorsi. La posizione è però stata regolarizzata nelle ore successive e quindi il Benarzole, per la terza stagione consecutiva, disputerà con merito il campionato di Promozione.