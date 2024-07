Domani Fondazione CRC inaugura ad Alba il percorso espositivo dedicato agli atleti olimpionici cuneesi

Domani, martedì 16 luglio, alle 18, nel Cortile della Maddalena (via Vittorio Emanuele II, 19) ad Alba, Fondazione CRC inaugura la seconda tappa del percorso espositivo itinerante “Nell’Olimpo. Storie di campioni di un territorio”. Dedicata alla celebrazione di atleti e allenatori della provincia di Cuneo che negli anni hanno partecipato ai Giochi Olimpici e Paralimpici, la mostra è promossa da Fondazione CRC con la collaborazione del CONI Piemonte ed è a cura dell’Associazione Art.ur. Il percorso sarà visitabile liberamente dal 16 luglio al 25 agosto nel Cortile della Maddalena, storica sede della biblioteca, del museo e dell’istituto musicale per poi trasferirsi a Mondovì, fino a fine ottobre. L’apertura della mostra di martedì 16 luglio, sarà occasione per una riflessione sui temi del riscatto dalle difficoltà, grazie a “Nell’Olimpo. Storie di riscatto”, il talk a cui interverranno gli atleti olimpionici Josè Bencosme e Nicola Drocco e la campionessa paralimpica Francesca Fenocchio. L’appuntamento, moderato dal giornalista di Gazzetta d’Alba Corrado Olocco, è gratuito e ad accesso libero. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.fondazionecrc.it