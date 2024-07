Cultura, musica e outdoor, tutti gli eventi di Limone Piemonte

Venerdì 19 luglio, nell’ambito della rassegna “Racconti d’autore”, la Biblioteca-Museo dello sci di Limone propone alle 17 un incontro con proiezione di immagini sulla flora delle Aree Protette delle Alpi Marittime in compagnia del guardaparco Mario Dalmasso. Un’occasione per imparare a conoscere e a riconoscere alcune delle specie di piante caratteristiche del Parco, con focus sulle orchidee spontanee. Ingresso libero. Info: 0171 926663 – [email protected].

Sabato 20 luglio al Centro sportivo Il Fantino si terrà un Torneo di calcetto. Info e iscrizioni: Elia 346 1798109 – Manuel 342 7617369.

Nel pomeriggio di sabato 20 luglio, il centro storico accoglierà l’evento “Storie di cioccolato”, animazione per famiglie guidata da Andrea Caponnetto e narrazioni a cura di Ilenia Speranza.

In serata, a partire dalle 21, si animerà con lo show di Luca Guaraldi che infiammerà Piazza del Municipio con uno spettacolo coinvolgente e ricco di energie sulle note dei più grandi successi internazionali.

Domenica 21 luglio è in programma il Giro di Cima Salauta (2.176 metri), escursione di 12 chilometri e 800 metri di dislivello con la guida Monica Dalmasso. L’itinerario prevede circa tre ore di risalita alla scoperta di una strada utilizzata fin dall’epoca romana, con tratti lastricati ancora ben visibili. Un’occasione per conoscere le storie di una via di comunicazione che ha visto passare viandanti, pellegrini, commercianti, soldati e addirittura un papa accompagnato da 12 mulattieri limonesi.

Ritrovo alle 9.00 nei pressi del piazzale degli impianti sciistici di Limonetto; rientro previsto nel pomeriggio, intorno alle 15.30-16. L’itinerario, classificato come Escursionistico, è adatto ad adulti e ragazzi con una buona abitudine all’attività fisica e alla camminata in montagna.

È consigliato indossare scarponcini o scarpe da ginnastica con una buona suola, kway, abbigliamento comodo, occhiali da sole, crema solare, borraccia e pranzo al sacco.

Il costo dell’escursione è di 15euro a persona (previsti sconti per ragazzi e famiglie). Info e prenotazioni: 349-4719727 (Monica) – mail:[email protected].

Sempre domenica 21 luglio, alle 21, il Teatro Alla Confraternita ospiterà la proiezione del film “Darreire l’ourisount” con la regia di Sandro Gastinelli.

La pellicola racconta la storia di una scuola di montagna, di un pugno di ragazzi e del loro maestro, che trasformarono Coumboscuro in un laboratorio didattico e letterario di risonanza europea. Un’avventura iniziata nel dopoguerra e continuata sino a oggi, settant’anni di storia che la sceneggiatura racchiude in un solo anno di scuola, per raccontare fuori dal tempo una comunità, il riscatto identitario e la scoperta della lingua provenzale alpina delle valli cuneesi.

Ingresso libero, fino a esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione all’Ufficio Turistico.

Per info sul calendario manifestazioni: Ufficio Turistico di Limone Piemonte (0171/925281 –www.limonepiemonte.it).