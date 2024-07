Tra fine luglio e inizio agosto, tre appuntamenti con le camminate per famiglie con bambini sui sentieri d’òc

Domenica 21 luglio a Venasca, giovedì 25 luglio a Bellino e giovedì 1° agosto a Sampeyre sono in programma tre appuntamenti della rassegna Sui sentieri d’òc, le camminate animate da attività musicali, culturali e naturalistiche per famiglie con bambini nella fascia di età dai 3 ai 12 anni. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente su www.vallidelmonviso.it/suisentieridoc o su www.lafabbricadeisuoni.it.

Domenica 21 luglio la camminata si svolge al mattino sull’Anello di Pluf di Venasca, con ritrovo alle ore 10 nei pressi dell’ala di piazza Caduti: il sentiero è lungo circa 5 chilometri e il dislivello positivo è di 150 metri. Le attività guidate terminano alle ore 12 presso la Casetta di Pluf, a circa metà percorso; il rientro in paese è da effettuare in autonomia seguendo le indicazioni sul sentiero. Chi desidera pranzare al sacco nel bosco al sacco può considerare di portare alcuni plaid. Al pomeriggio è possibile visitare La Fabbrica dei Suoni previa prenotazione, con ingresso a pagamento.

Giovedì 25 luglio il ritrovo è previsto alle ore 14.30 sul piazzale della borgata Chiesa di Bellino, davanti alla trattoria del Pelvo: la passeggiata sale nel vicino parco giochi, attraversa la borgata Fontanile e segue il corso del torrente Varaita fino al ponte, con successivo ritorno al punto di partenza. Ad eccezione della salita al parco giochi, breve ma dal dislivello di una trentina di metri, la camminata è quasi completamente in piano. Le attività terminano con il rientro per le ore 16.30.

Giovedì 1° agosto il ritrovo è previsto alle ore 14.30 nei pressi della casetta dell’Ufficio Turistico di Sampeyre (via Cavour): la passeggiata segue senza un dislivello significativo il corso del torrente Varaita fino alla borgata Calchesio, lungo il sentiero su cui un tempo si sviluppava una pista da sci di fondo, con passaggi sia sulla destra che sulla sinistra orografica del Varaita; il ritorno è sull’itinerario dell’andata. Le attività terminano con il rientro per le ore 16.30.

Nel corso delle attività i partecipanti sentiranno parlare, anche in lingua occitana, di folletti, gnomi, silfidi e ninfe che incontrano un sarvanòt delle montagne, un folletto, e scoprono grazie a un vecchio e saggio albero che le qualità di ciascuno portano alla completezza: si tratta dei protagonisti della storia occitana “C’è posto nel bosco” ideata in modo originale proprio per l’Anello di Pluf di Venasca, dove è possibile seguirla in autonomia anche in altre occasioni grazie a sei pannelli ludico-educativi posti lungo il sentiero.

I percorsi non sono adatti a passeggini o carrozzine; si consiglia di indossare scarpe da ginnastica o trekking e un cappellino per proteggersi dal sole, di portare una giacca antivento/antipioggia e di avere con sé una borraccia da riempire alla partenza.

Gli appuntamenti di Sui sentieri d’òc, dodici da maggio a ottobre, si svolgono su diversi sentieri in varie località della valle Varaita per scoprire, divertendosi, la lingua occitana. Sei eventi si svolgono a Venasca lungo l’Anello di Pluf la mattina della terza domenica di ogni mese, gli altri sei sono in programma tra metà giugno e inizio settembre in varie località della valle Varaita: Bellino, Sampeyre, Pontechianale, Frassino, Melle e Isasca. Tutte le camminate abbinano attività musicali, culturali e naturalistiche alla conoscenza della lingua occitana, un patrimonio culturale da scoprire, anche per i più piccoli. La prossima attività è in calendario nella mattinata di domenica 21 luglio a Venasca.

La rassegna, organizzata dall’Unione Montana Valle Varaita e curata da La Fabbrica dei Suoni, è finanziata grazie a risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte nell’ambito del Progetto “Legge 482/99 – La lenga per deman, edizione 2022” realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie.