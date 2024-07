Promozione, ufficiali le società ammesse alla prossima stagione, richiamo per una squadra della “Granda”

Il Consiglio Direttivo della LND Piemonte VdA, nella riunione del 13/07/2024, ha esaminato i documenti riguardanti le richieste di iscrizione inoltrate dalle Associazioni Sportive inserite nell’organico del Campionato di Promozione 2024/25 ed ha espresso parere positivo per le sottonotate Società:

A.S.D. CITTA DI COSSATO A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906 ALBESE CALCIO ARONA CALCIO ARQUATESE VALLI BORBERA ASCA ATLETICO RACCONIGI BOVES MDG CUNEO BRIGA BSR GRUGLIASCO BUSCA 1920 A R.L. CAFASSE BALANGERO CALCIO NOVESE CAMERI CALCIO CANELLI 1922 CARIGNANO A.S.D. CARRARA 90 CASTELLAZZO B.DA CAVOUR CE.VER.SA.MA BIELLA CENISIA A R.L. CITTA DI CASALE DUFOUR VARALLO FERIOLO CALCIO GASSINOSANRAFFAELE GATTINARA F.C. GAVIESE INFERNOTTO CALCIO IVREA CALCIO ASD L.G. TRINO JUVENTUS DOMO MONREGALE CALCIO MONTANARO MORETTA ORNAVASSESE PANCALIERICASTAGNOLE PEDONA BORGO S.D. PINEROLESE SPORT P.R.P. POL.AD UNION BB VALLESUSA PSG SSDARL RIVAROLESE 1906 S.R.L. S.SEBASTIANO SAN GIACOMO CHIERI SANTOSTEFANESE SAVIGLIANESE FBC 1919 SCARNAFIGI SOMMARIVA PERNO SPARTAK SAN DAMIANO UNION NOVARA V.D.A. CHARVENSOD VALLORCO VILLAFRANCA

Per quanto riguarda la documentazione presentata dalla sottonotata Società, pur esprimendo parere favorevole, il Consiglio Direttivo ha deliberato che la ratifica definitiva è subordinata all’esecuzione dei lavori prescritti con nota del 28/06/2024 e successiva verifica dello svolgimento degli stessi da parte dall’Ufficio Impianti in “erba artificiale”, sito in Roma presso la Lega Nazionale Dilettanti, per il rilascio del nuovo certificato di omologazione in corso di validità:

AUTOVIP SAN MAURO CALCIO

Il Consiglio Direttivo ha deliberato che le sottonotate Società regolarizzino le proprie iscrizioni entro e non oltre il termine perentorio delle ore 19.00 del 17/07/2024, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], inviando la documentazione mancante:

LUCENTO – disponibilità di un campo di gioco regolarmente omologato.

BARCANOVA CALCIO – disponibilità di un campo di gioco regolarmente omologato, versamento di parte degli importi dovuti e presentazione della causale di pagamento delle quote di iscrizione con valuta al beneficiario in data e orario non successivi al suddetto termine perentorio.

LESNA GOLD – disponibilità di un campo di gioco regolarmente omologato, versamento di parte degli importi dovuti e presentazione della causale di pagamento delle quote di iscrizione con valuta al beneficiario in data e orario non successivi al suddetto termine perentorio.

TORINESE 1894 ASD – sottoscrizione del modulo disponibilità campo di gioco da parte dell’ente proprietario/gestore concessionario; versamento di parte degli importi dovuti e presentazione della causale di pagamento delle quote di iscrizione con valuta al beneficiario in data e orario non successivi al suddetto termine perentorio.

ALICESE ORIZZONTI – versamento di parte degli importi dovuti e presentazione della causale di pagamento delle quote di iscrizione con valuta al beneficiario in data e orario non successivi al suddetto termine perentorio.

BENARZOLE 2012 – versamento di parte degli importi dovuti e presentazione della causale di pagamento delle quote di iscrizione con valuta al beneficiario in data e orario non successivi al suddetto termine perentorio.

DRUENTINA – versamento di parte degli importi dovuti e presentazione della causale di pagamento delle quote di iscrizione con valuta al beneficiario in data e orario non successivi al suddetto termine perentorio.

FULGOR CHIAVAZZESE RONCO VALDENGO – versamento di parte degli importi dovuti e presentazione della causale di pagamento delle quote di iscrizione con valuta al beneficiario in data e orario non successivi al suddetto termine perentorio.

VENARIA REALE – versamento di parte degli importi dovuti e presentazione della causale di pagamento delle quote di iscrizione con valuta al beneficiario in data e orario non successivi al suddetto termine perentorio; disponibilità di un campo di gioco regolarmente omologato.