Prima Categoria, c’è la lista delle squadre ammesse al campionato, alcune posizioni da regolarizzare

Il Consiglio Direttivo della LND Piemonte VdA, nella riunione del 13/07/2024, ha esaminato i documenti riguardanti le richieste di iscrizione inoltrate dalle Associazioni Sportive inserite nell’organico del Campionato di Prima Categoria 2024/25 ed ha espresso parere positivo per le sottonotate Società:

A.S.D. BANCHETTE COLLERETTO AGLIE VALLE SACRA AGRANO SPORTIVA AMA BRENTA CEVA ANNONESE AREA CALCIO ALBA ROERO ATLETICO ACQUI F.B.C. AVIGLIANESE AZZURRA BAGNELLA CALCIO 1972 BISALTA BORGOLAVEZZARO BOSCONERESE A.S.D. BRICHERASIO BIBIANA BUTTIGLIERESE 95 CALCIO VOGOGNA CANDIOLO CANNOBIESE 1906 CAPRIATESE CARPIGNANO CASELETTE CASELLE CALCIO CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP CIGLIANO CALCIO CIRIE CALCIO 1946 COSTIGLIOLE F.C. CRESCENTINESE CUMIANA SPORT DON BOSCO ASTI FELIZZANO 1920 FONDOTOCE FOOTBALL CLUB VIGONE FORTITUDO F.O. FULVIUS 1908 GAGLIANICO C.S.I. GRAVELLONA SAN PIETRO JUNIOR TORRAZZA LA VISCHESE LIVORNO FERRARIS BIANZE MAPPANESE MARENE MATHI LANZESE MEZZALUNACALCIO VILLANOVA MIRAFIORI A.S.D. MOMO ATLETICO CALCIO MONCALIERI CALCIO 1953 MONFERRATO MURAZZO NICHELINO HESPERIA OLYMPIC COLLEGNO ORBASSANO CALCIO PEROSA A.S.D. PIANEZZA PIAZZA PIEDIMULERA POL. FRUGAROLESE POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA POLISPORTIVA GARINO PONDERANO POZZOMAINA S.R.L. S.S.D. PRO BROSSASCO PRO PALAZZOLO PRO POLONGHERA QUARONESE RIVER PLAINE ROMAGNANO CALCIO A.S.D. ROSTA CALCIO S.SECONDO A.S.D. SALE SAN BENIGNO SAN BERNARDO SAN MAURIZIO C.SE SANT ALBANO SANTHIA 1903 SIZZANO SOLERO SPAZIO TALENT SOCCER SPORTIVA NOLESE TRECATE CALCIO VALDILANA BIOGLIESE VALDUGGIA CALCIO VALLE CERVO ANDORNO VALLE ELVO VALLE PO VALVERMENAGNA VARZESE VDL FIANO PLUS VENAUS VIGUZZOLESE VILLARBASSE VILLASTELLONE CARIGNANO VIRTUS VERCELLI VIRTUS VILLADOSSOLA

Il Consiglio Direttivo ha deliberato che le sottonotate Società regolarizzino le proprie iscrizioni entro e non oltre il termine perentorio delle ore 19.00 del 17/07/2024, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], inviando la documentazionemancante:

CORIO – disponibilità di un campo di gioco regolarmente omologato.

G.A.R. REBAUDENGO – disponibilità di un campo di gioco regolarmente omologato.

KL PERTUSA – disponibilità di un campo di gioco regolarmente omologato.

ASD POL. SPINETTESE 2013 – sottoscrizione del modulo disponibilità campo di gioco da parte dell’ente proprietario/gestore concessionario; versamento di parte degli importi dovuti e presentazione della causale di pagamento delle quote di iscrizione con valuta al beneficiario in data e orario non successivi al suddetto termine perentorio.

BARRACUDA – disponibilità di un campo di gioco regolarmente omologato.

BEPPE VIOLA CALCIO – disponibilità di un campo di gioco regolarmente omologato.

CIT TURIN LDE – sottoscrizione del modulo disponibilità campo di gioco da parte dell’ente proprietario/gestore concessionario.

STELLA MARIS – sottoscrizione del modulo disponibilità campo di gioco da parte dell’ente proprietario/gestore concessionario; versamento di parte degli importi dovuti e presentazione della causale di pagamento delle quote di iscrizione con valuta al beneficiario in data e orario non successivi al suddetto termine perentorio.

TORRI BIELLESI A.S.D. – sottoscrizione del modulo disponibilità campo di gioco da parte dell’ente proprietario/gestore concessionario.

AURORACANOTTIERI PIZZERIE – versamento di parte degli importi dovuti e presentazione della causale di pagamento delle quote di iscrizione con valuta al beneficiario in data e orario non successivi al suddetto termine perentorio.

RIVER 1951 – versamento di parte degli importi dovuti e presentazione della causale di pagamento delle quote di iscrizione con valuta al beneficiario in data e orario non successivi al suddetto termine perentorio, disponibilità di un campo di gioco regolarmente omologato.

SPORTING CLUB – disponibilità di un campo di gioco regolarmente omologato.

SAN GIORGIO TORINO – versamento di parte degli importi dovuti e presentazione della causale di pagamento delle quote di iscrizione con valuta al beneficiario in data e orario non successivi al suddetto termine perentorio.

SERRAVALLESE 1922 – versamento di parte degli importi dovuti e presentazione della causale di pagamento delle quote di iscrizione con valuta al beneficiario in data e orario non successivi al suddetto termine perentorio.

TRE VALLI – versamento di parte degli importi dovuti e presentazione della causale di pagamento delle quote di iscrizione con valuta al beneficiario in data e orario non successivi al suddetto termine perentorio.

LUSERNA – versamento di parte degli importi dovuti e presentazione della causale di pagamento delle quote di iscrizione con valuta al beneficiario in data e orario non successivi al suddetto termine perentorio.