Al via gli Stati generali della bellezza

Il 18 e 19 luglio tornano gli Stati Generali della Bellezza, la kermesse di Ali dedicata alla Cultura e al Turismo. Ad ospitare la terza edizione sarà la città di Cuneo. Oltre cento amministratori, tra sindaci e assessori alla cultura e al turismo, si incontreranno a Cuneo per confrontarsi sulle politiche di promozione culturale e turistica, determinanti per la crescita e lo sviluppo dei territori, per scambiarsi idee, proposte, buone pratiche, esperienze quotidiane ma anche affrontare insieme le criticità sulla valorizzazione delle città e dei beni culturali, artistici e naturali dei territori, e sulle risposte da dare verso un turismo sempre più sostenibile e green.

Così Matteo Ricci, Presidente nazionale di ALI, Autonomie Locali Italiane: «ALI è da sempre impegnata a sostenere la crescita locale attraverso la valorizzazione delle straordinarie qualità storiche, paesaggistiche e ambientali che caratterizzano i territori del nostro Paese. Sulla bellezza delle nostre città e dei nostri borghi è possibile costruire un lavoro di qualità e sviluppo, guardando anche alle nuove generazioni. Tutti gli indicatori economici prevedono nei prossimi anni un aumento di turisti nel mondo di qualche centinaia di milioni. Per questo è fondamentale costruire nel nostro Paese una rete di città medie, di piccoli comuni, che vogliano fare della bellezza un elemento di sviluppo, perché ci sono amplissimi margini di crescita se le politiche per la cultura, il turismo e la cura del patrimonio naturale vengono indirizzate in modo unitario e innovativo. Per questo nascono gli Stati Generali della Bellezza, per dare voce a chi lavora ogni giorno in questi importanti settori e condividere politiche, idee e progetti: fare rete, insieme, per far crescere l’Italia».

Così la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero: «Siamo onorati di ospitare questo evento che porterà nella nostra città tanti colleghi e colleghe di amministrazioni locali di tutta Italia. Sono sempre preziose le occasioni di scambio trasversale e la contaminazione di buone pratiche. Ospitare l’evento a Cuneo, in questo anno di Città Alpina 2024 e nel percorso di candidatura a Capitale Italiana del Libro 2025, vuole essere un’occasione per mettere in luce la nostra città, le sue bellezze e le sue politiche culturali. Fin da ora un caloroso benvenuto ai colleghi di tutta Italia, con l’auspicio che da questi due giorni di scambio ciascuno possa ricevere nuovi stimoli, idee, contatti. La cultura e il turismo sono due pilastri del nostro Paese in termini economici, ma la cui funzione rigenerativa e benefica per le persone e per le città va ulteriormente esplorata e valorizzata».

Nella giornata di giovedì 18 luglio , a partire dalle ore 10 apriranno i lavori Valerio Lucciarini De Vincenzi Segretario Generale ALI, Patrizia Manassero Sindaca di Cuneo, Luca Robaldo Presidente della Provincia di Cuneo, e Elena Piastra Presidente ALI Piemonte e Sindaca di Settimo Torinese.

Ad introdurre i lavori della due giorni sarà il Presidente nazionale di Ali Matteo Ricci, eurodeputato, con un intervento su “Bellezza, orizzonte 2027: il PNRR e la gestione delle infrastrutture culturali”.

A seguire la presentazione di un resoconto dell’OReP sugli investimenti dei Comuni e della Survey, e gli interventi – coordinati da Massimiliano Presciutti, Presidente ALI Umbria, Sindaco di Guado Tadino – di Gaetano Scognamiglio, presidente di PromoPA, della prima cittadina di Cuneo Patrizia Manassero; di Mauro Gola, Presidente della Fondazione CRC; di Oliviero Ponte di Pino, docente universitario e saggista; e di Domenico Volpe, sindaco di Bellizzi e Presidente ALI Campania.

Alle ore 11.30 il panel su “Gli spazi della cultura, della creatività e delle arti performative, motori di rigenerazione: proposte in Parlamento e azione di governo” con gli interventi di: Lucia Borgonzoni sottosegretaria alla Cultura; Matteo Orfini, deputato, Commissione Cultura; Emmanuele Curti, rappresentante de Lo Stato dei Luoghi; Lorenzo Radice, sindaco di Legnano e Presidente ALI Lombardia; Michelangelo Betti Sindaco di Cascina. Coordina i lavori Francesca Velani vicepresidente di PromoPA.

Alle ore 12.30 il panel “Bellezza e rischio overturism” con: Stefano Lo Russo Sindaco di Torino; Elisabetta Bozzarelli assessora alla cultura di Trento; Alessandro Bollo Direttore del Museo del Risorgimento di Torino; Agostino Riitano direttore artistico di Pesaro e Procida Città Italiane della Cultura; coordina Andrea Marrucci Presidente ALI Toscana, sindaco di San Gimignano.

Alle ore 13.15 Speech di Gaetano Manfredi Sindaco di Napoli: “Bellezza, la sfida delle città”

Alle 13.45 lunch break. I lavori riprendono alle ore 15 con il panel “Bellezza, dalla Carta di Andria ai «Piani strategici per la Cultura» dei Comuni (Spazi, infrastrutture, risorse, formazione)” con: Irene Panzani, PromoPA area cultura e sostenibilità; Giovanna Bruno, Presidente ALI Puglia, sindaca di Andria; Cristina Clerico, assessora di Cuneo; Loredana Devietti, sindaca di Ciriè; Coordina Marco Filippeschi, direttore Ufficio Studi ALI.

Alle ore 16.15 la Presentazione di “TabUi APP”, Speech dell’ideatore Giorgio Proglio .

Alle 16.30 il panel “ Bellezza per riabitare l’Italia” , Il Progetto Metromontagna e il rilancio delle aree interne. Con Antonio De Rossi, docente di Sociologia Economica; Mauro Calderoni, Consigliere regionale del Piemonte; Loris Emanuel, Sindaco di Moiola, consigliere Provincia di Cuneo e Presidente Unione Montana Valle Stura; Alessandro Broccatelli, presidente di Leganet. Coordina Sara Tomatis, assessora di Cuneo.

Alle 18 presso il Rondò dei Talenti, lo Speech di Emilio Casalini autore di “Generazione Bellezza”.

La giornata di giovedì 18 luglio si concluderà con la sottoscrizione da parte di sindaci e amministratori del Patto delle Città della Bellezza.

La seconda giornata, venerdì 19 luglio , si aprirà alle 9.30 con l’intervento di Chiara Gribaudo Deputata, Vice Presidente Commissione Lavoro.

A seguire, il panel “Bellezza sostenibile, l’esperienza della Guida della Rete dei Comuni Sostenibili” con Maurizio Gazzarri, Direttore Tecnico Rete dei Comuni Sostenibili; Roberto Cerrato, esperto della Commissione Nazionale UNESCO; Loretta Credaro, presidente dell’ISTART- Unioncamere; Piero Gambale, presidente di “Per il Meglio della Puglia”; Magda Zanoni, Comitato scientifico della Rete dei Comuni Sostenibili; Mariarosa Barazza, sindaca di Cappella Maggiore; Nicola Isetta, sindaco di Quiliano; Antonella Giordano, assessora di Chieri. Coordina i lavori Giovanni Gostoli, direttore della Rete dei Comuni Sostenibili.

Alle ore 10.30 il panel “Capitali della Cultura: un titolo in evoluzione” con: Michele Guerra, sindaco di Parma; Elena Piastra, Presidente ALI Piemonte, sindaca di Settimo Torinese; Rossella Tarantino, panel Capitale della Cultura, Commissione UE; Marco Marinucci, Project Manager di Gorizia 2025 Capitale Europea della Cultura; Salvatore Adduce, già Presidente della Fondazione Matera-Basilicata 2019. Coordina Francesca Velani, vicepresidente di PromoPA.

Alle ore 11.30 è prevista la presentazione del Progetto “Ecosistema della bellezza” con Alessandro Paglia, direttore Ufficio Progetti ALI, Gianpaolo Basile docente dell’Università Mercatorum, Sebastian Caputoamministratore delegato 012 Factory.

Alle ore 12 si terrà il panel “Bellezza e dialogo pubblico-privato”, intervengono: Domenico Volpe Presidente ALI Campania, Sindaco di Bellizzi; Bibiana Chierchia, Presidente ALI Molise; Luigi Massa, sindaco di Offida; Samuele Tedesco, assessore alla Cultura di Aosta; Simone Franceschi, Presidente ALI Liguria, sindaco di Vobbia; Davide Giove, presidenza nazionale ARCI. Coordina Giovanna Barni, presidente di Legacoop Cultura.

A chiudere i lavori della due giorni, l’intervento del Segretario Generale di ALI, Valerio Lucciarini De Vincenzi, con le considerazioni conclusive di questa terza edizione degli Stati Generali della Bellezza 2024.

In allegato il programma.