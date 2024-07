Volley femminile – Cuneo e Mondovì ammesse ammesse ai campionati di Serie A1 e A2

Il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile, riunitosi oggi, ha preso atto, come stabilito dalle Norme di Ammissione al Campionato emanate dal Consiglio Federale FIPAV, dell’esame compiuto sulle domande di iscrizione ai Campionati di Pallavolo Femminile di Serie A1 e di Serie A2 presentate dalle Società per la stagione 2024-25 dalla Commissione Ammissione ai Campionati, costituita da professionisti economico-finanziari e legali indicati dai propri consorziati e dalla Federazione, nello specifico dal Rag. Roberto Gainelli, Avv. Alessandro Izar e Avv. Alessandro Conti ed integrata dal Consiglio Federale Fipav da due componenti, nelle persone del dott. Francesco Apostoli e del dott. Marco Perciballi. Sempre in data odierna, il CdA ha provveduto a trasmettere allo stesso Consiglio Federale della FIPAV, a cui spetta la pronuncia definitiva, gli elenchi dei Club ammessi dalla Commissione.

Per quanto riguarda la Serie A1, sussistono i requisiti che legittimano l’ammissione di tutte le 14 Società che ne avevano fatto richiesta:

Serie A1 Femminile

• Agil Volley Novara (NO)

• Azzurra Volley Firenze (FI)

• Black Angels Perugia Volley (PG)

• Chieri ’76 Volleyball (TO)

• Cuneo Granda Volley (CN) richiedente titolo da VBC Pallavolo Rosa Casalmaggiore

• Imoco Volley Conegliano (TV)

• Mega Volley Vallefoglia (PU)

• Pallavolo Pinerolo (TO)

• Pallavolo Scandicci Savino Del Bene (FI)

• Pro Victoria Pallavolo Milano (MI)

• Roma Volley (RM)

• Uyba Volley Busto Arsizio (VA)

• Volley Bergamo 1991 (BG)

• Volley Talmassons (UD)

Per quanto riguarda la Serie A2, sussistono i requisiti che legittimano l’ammissione di tutte le 20 Società che ne avevano fatto richiesta: