La route del Marguareis 6° cicloturistica internazionale

Sabato 31 Agosto 2024 ritorna la 6^ edizione della Route del Marguareis in MTB, con partenza da Tenda (Francia) e arrivo a Chiusa di Pesio (Italia), valicando le Alpi del Marguareis e pedalando in quota le spettacolari Ciclovie delle Alpi del Mediterraneo,transitando sulla mitica Alta Via del Sale e sulla rinnovata e scenografica Ciclovia del Duca.

Si percorreranno le strade militari del “vallo alpino occidentale” realizzate a partire dagli anni Trenta, a servizio delle fortificazioni militari italiane in prossimità del vecchio confine con la Francia, ora diventate liberi percorsi transfrontalieri di amicizia e di turismo sportivo.

La Route è una manifestazione cicloturistica internazionale non competitiva, per atleti con buone capacità fisiche e tecniche dotati di E-Bike (consigliato) o di Mountain-Bike muscolare, in gruppo condotto da accompagnatori cicloturistici. Per l’Edizione 2024 il tracciato presenta uno sviluppo di 73 km e un dislivello positivo di circa m 2150, con alcuni punti di ristoro e di assistenza (possibilità di ricarica parziale e-bike).

Il trasferimento da Chiusa di Pesio a Tenda (compreso il trasporto delle biciclette), si effettuerà in pullman e successivamente con il treno della Ferrovia delle Meraviglie. Dalla pittoresca cittadina di Tenda (Tende), dopo il saluto delle autorità, in sella alle mountain-bike si scenderà brevemente la Ex Nationale 204 fino a San Dalmazzo di Tenda (St. Dalmas-de-Tende). Successivamente avrà inizio la sostenuta risalita sulla D91 per il bacino artificiale del Lac des Mesches e per la borgata alpina di Casterino (Castérine), tra le estese foreste di conifere della “Svizzera Nizzarda”, nel cuore delle Alpi Marittime Francesi, qui si terrà la prima sosta con ricarica. Più avanti, dal Jas du Basto, la strada militare diparte con fondo naturale in ambiente dirupato, e dopo una breve galleria nella roccia avvicina le estese praterie sommitali e le vecchie caserme della Baisse de Peyrafique; in seguito il tracciato si sviluppa con un lungo e panoramico percorso in quota di grande pedalabilità, sfiorando il Fort de la Marguerie e pervenendo al Colle di Tenda geografico, presso i grandiosi ottocenteschi Forti di Tenda. Qui è previsto un ristoro allo Chalet Le Marmotte, quindi si continuerà sul tracciato a cavallo dello spartiacque alpino principale, a duemila metri di altitudine, sulla Limone-Monesi o Alta Via del Sale, la strada bianca più spettacolare d’Europa, incontrando numerose opere di ingegneria viaria, come il celebre “tornante sospeso”. In corrispondenza della Capanna Morgantini si imboccherà la Ciclovia del Duca (al bivio si potrà ancora ricaricare), con la quale si discenderà la lunare e desolata Conca della Carsene, ricca di fenomeni geologici. Dopo l’attraversamento del caratteristico intaglio roccioso del Passo del Duca, fra guglie ed isolati pini mughi, la Ciclovia divalla sul versante Pesio con allungati e veloci traversoni, per abbassarsi nella suggestiva foresta del Prel, con grandi conifere. Infine, dal Piano delle Gorre, si raggiungerà il centro storico di Chiusa di Pesioper la viabilità ordinaria dove si terrà la festa finale.

Dopo alcuni anni di intensi lavori di manutenzione, la Ciclovia del Duca oggi ripropone il suo tracciato storico, completamente ripristinato grazie all’intervento dell’Ente Parco e delle squadre forestali, della piccola via militare 194 e attualmente si pone come uno splendido collegamento per la mountain-bike tra la Valle Pesio e la Limone-Monesi o l’Alta Via del Sale, attraverso i grandiosi scenari alpini del Parco Naturale, in ambienti ruvidi e selvaggi, dominati dal Monte Marguareis.

La manifestazione si svolge con i patrocini dei comuni di Tende e di Chiusa di Pesio e del Parco Naturale delle Alpi Marittime, in collaborazione con l’Azienda Turistica Locale del Cuneese, l’Office de Tourisme de Menton, con la Ciclovia del Parco Costiero della Riviera dei Fiori, Associazione Amico Parco e con Finale Outdoor, grazie al sostegno economico dell’A.T.L. Cuneo. Si ringraziano inoltre la Pro Loco Valle Pesio, Bike Pianbosco, gli Accompagnatori Cicloturistici della Regione Piemonte, la delegazione Croce Rosa di Peveragno, Gira e Tuira, i gruppi A.I.B. di Chiusa di Pesio, Peveragno, Garessio e Borgo San Dalmazzo, l’Associazione Enjoy Bisalta, Becchis Cicli, Pecchenino vini, Bottero Ski, Acqua Sant’Anna, l’albergo Cannon d’Oro,Antiche Bontà di Valloria (il paese delle porte dipinte)Coc Ner Bistrot, Bus Company, Valle Pesio Trasporti e la Casa dell’Angelo Custode di Chiusa di Pesio e tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa.

Quota di iscrizione € 50 comprensiva di assicurazione, assistenza sul percorso, trasporto, accompagnatori cicloturistici, pacco evento e cena finale (noleggio e-bike a partire da € 40 presso i noleggiatori convenzionati). La partecipazione è riservata ad atleti maggiorenni (liberatoria per minori accompagnati), in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistico o non agonistico.

Info e iscrizioni: Consorzio CONITOURS tel. 0171 696206/698749 – [email protected]