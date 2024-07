Alba, martedì 16 luglio in Piazza Risorgimento la manifestazione sindacale contro il caporalato

Si terrà martedì 16 luglio dalle ore 14 in piazza Risorgimento ad Alba di fronte al Municipio la manifestazione indetta da Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil della provincia di Cuneo e della Regione Piemonte unitamente alle Confederazioni provinciali e regionali di Cgil, Cisl e Uil contro il caporalato e lo sfruttamento delle lavoratrici e dei lavoratori in agricoltura, alla luce di quanto emerso negli ultimi giorni. Sarà una nuova occasione per richiedere unitariamente e a gran voce un lavoro agricolo di qualità, dignitoso ed equamente retribuito.

Saranno presenti il Segretario Generale Fai Cisl Cuneo Antonio Bastardi, la Segretaria Generale della Flai Cgil Cuneo Loredana Sasia e il Segretario Generale della Uila Uil Cuneo e Piemonte Alberto Battaglino, oltre a numerosi delegati e delegate, iscritte e iscritte, a sottolineare ancora una volta come sia importante l’assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti del territorio per mettere in campo azioni di contrasto alla piaga del lavoro nero, dello sfruttamento, del caporalato che purtroppo, come ci hanno mostrato le ultime inchieste, coinvolge anche i territori Unesco delle Langhe e del Roero.

Alla manifestazione interverranno anche i Segretari Generali regionali di CGIL, CISL e UIL (Giorgio Airaudo, Luca Caretti, Gianni Cortese)