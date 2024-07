“Le Nuvole asd”, grande spettacolo e successo nel campionato ECA di cheerability

Venerdì 05 luglio 2024 “Le nuvole asd” sono partite alla volta della Germania (Wiesbaden) per gareggiare e per cercare di conquistarsi la vittoria all’europeo ECA nello sport del cheerleading nella propria categoria chiamata cheerability, (cheerleading per ragazzi con disabilità).Sono riusciti ad accedere all’Europeo ECA grazie alla vittoria al nazionale CSEN.

Competevano con due esercizi, uno era il “team coed”, esercizio con all’interno tutti gli elementi presenti e l’altro un team con meno elementi, chiamato group-stunt.

Il team coed era formato da: Alex Anghilante, Barale Marco, Caroti Davide, Centonze Simona, Grosso Martina, Sasia Chiara, Turco Francesca. Il group stunt invece era formato da Alex Anghilante, Barale Marco, Caroti Davide, Sasia Chiara e Turco Francesca.

Le emozioni si sono susseguite fino all’arrivo delle premiazioni dove le nuvolette hanno potuto alzare in alto le due coppe europee, coppe che permettono loro di accedere a novembre del 2025 a Takasaki in Giappone al CWC campionato del mondo di cheerleading.

Un’emozione indescrivibile che arriva dopo avere conquistato una settimana fa i nazionali di bandiere nella Reggia di Venaria.

Un periodo veramente importante per le nuvolette con la speranza che questo articolo arrivi a più gente possibile, per fare capire a tutti che con la disabilità si possono ottenere ottimi risultati seguendo naturalmente le proprie tempistiche e i propri limiti.

Si ringrazia il presidente dello CSEN CHEERLEADING Riccardo Cavalieri per avere creduto in noi dal primo istante e Borgo San Lazzaro di Asti per averci imprestato le loro bandiere della pace. Un grazie infinite a tutte le persone che hanno creduto in passato a noi e che ci credono tutt’ora.