CAMPUS DEI TALENTI: presentata la stagione 24-25 di Novipiù Campus Piemonte

Ieri, 9 luglio, presso il Palazzo Banca d’Alba di Alba, è stato presentata la nuova stagione della società cestistica albese, Novipiù Campus Piemonte.

Alla conferenza presieduta da Giovanni Teppa sono intervenute diverse figure di spicco: Davide Tibaldi (assessore allo sport), Mario Canova (consigliere Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo), Nicolò Castellino (ex atleta Campus), Davide Moschini (Olimpo Basket Alba), Edoardo Bergui (direttore sportivo Campus), Francesco Morabito (direttore sanitario CIDIMU), Enrico Anghilante e Federico Santarsiero (nuovi soci Campus), in chiusura è intervenuto anche Alberto Gatto, nuovo sindaco di Alba.

L’obiettivo condiviso da parte di tutti è quello di vivere una stagione di alto livello non solo all’interno del rettangolo di gioco. La società infatti, oltre al raggiungimento di importanti risultati sportivi, ha come punto fondamentale del proprio programma quello di seguire i giovani atleti del territorio sotto tutti i punti di vista, offrendo loro strutture di alto livello: dai campi di allenamento alla foresteria, dal supporto scolastico a quello sanitario.

Nella stagione sportiva che è alle porte la società del presidente Paolo Bergui prenderà parte ai campionati nazionali Under 17 Eccellenza e Under 19 Eccellenza, oltre che al campionato senior di Serie C. Luca Jacomuzzi, che ha portato i suoi saluti con un video, sarà il responsabile tecnico del progetto.

Al termine della conferenza, Edoardo Bergui ci ha raccontato le sue impressioni: “Sarà una stagione ricca di novità, in primis perchè faremo un campionato di Serie C che è da un po’ di anni che non facciamo. Il nostro obiettivo è quello di vincere proprio per questo motivo andremo a inserire due senior. Faremo inoltre due campionati difficili come quelli di Under 17 Eccellenza e Under 19 Eccellenza. Aumenteranno le sfide sportive e quindi ci dobbiamo aspettare una stagione che ci potrà dare soddisfazioni anche sul lungo periodo”.