Bra partecipa al Consiglio nazionale dei ragazzi e delle ragazze

C’era anche Bra al Consiglio nazionale dei ragazzi e delle ragazze svoltosi nei giorni scorsi a Roma. Su 50 consiglieri nazionali, provenienti da 13 regioni italiane, uno è un componente del CCR del Comune di Bra e allievo dell’Istituto comprensivo Bra1, che ha appena terminato la classe seconda media.

La selezione della rappresentanza braidese in seno al Consiglio nazionale è avvenuta da parte della Regione Piemonte, che ha scelto Bra sulla base del progetto di attività 2023-24 del CCR cittadino sulla gestione e informazione delle emergenze, e in base all’esperienza pregressa del nostro ‘baby consigliere’. Il progetto del Comune di Bra, realizzato in collaborazione con l’associazione Lunetica, era già stato tra l’altro premiato (su 54 comuni concorrenti) dalla stessa Regione, per il suo carattere innovativo e formativo.

“Siamo fieri che Bra faccia parte del Consiglio nazionale dei ragazzi e delle ragazze e ci congratuliamo con il nostro rappresentante a Roma e con l’intero CCR cittadino per l’importante riconoscimento, che testimonia il grande impegno con cui il gruppo ha affrontato il suo ruolo istituzionale – commentano il sindaco Gianni Fogliato e il consigliere delegato Francesco Testa –. Da parte di tutta l’Amministrazione comunale, l’augurio per uno stimolante proseguo delle attività nazionali e un arrivederci a ottobre per le riunioni braidesi del CCR”.

Il CNRR ha presentato una serie di raccomandazioni all’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti, mirate a migliorare la sicurezza e l’inclusività nelle scuole italiane. Le attività nazionali saranno spunto per il calendario delle riunioni braidesi 2024-25, pronte a ricominciare nelle prime settimane di ottobre.

