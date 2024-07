Serie B Femminile: la Freedom FC Women “piazza il colpo” Ludovica Falloni

Ancora un importante colpo di mercato della Freedom FC Women in vista della stagione 2024-25 di Serie B: il club biancoblu ha infatti definito l’arrivo di Ludovica Falloni. Forte centrale difensivo, romana classe 2001, muove i suoi primi passi calcistici nel Grifone Gialloverde, con cui milita in Serie C nel 2019-20, prima di passare alle giovanili della Lazio: in pochi mesi, Ludovica è stata in grado di entrare subito nel gruppo della Prima Squadra, con cui vince il campionato di B e conquista la promozione in Serie A. Debutta così nella massima serie a 19 anni, diventando un punto fermo delle biancocelesti e guadagnandosi anche la convocazione nella Nazionale Italiana Under 23. Fresca di nuova promozione in A, Ludovica Falloni ha lasciato la Lazio al termine di un sodalizio durato 5 anni, rimettendosi in gioco per una nuova sfida, a Cuneo, e sposando il progetto Freedom FC.

cs