In arrivo il secondo weekend della 30ª edizione di Burattinate

venerdì 12 luglio h. 21,30

ALBA

Tetti Blu – viale Masera

In caso di pioggia Tetti blù – salone centro anziani

Cappuccetto Rosso

I PUPI DI STAC (Firenze)

Il Lupo ha trovato per terra un libro, è un po’ sciupato ma si può leggere; peccato, però, manca l’ultima pagina… ma il tema è stimolante: una bambina che va dalla nonna ammalata e passa per il Bosco. Stimolato dal contenuto della fiaba, di cui non sa il finale, il bestione si mette sulle tracce di Margheritina che sta andando proprio dalla nonna con un cestino di provviste.

La grandissima notorietà della fiaba, assieme alla chiarissima e semplice morale, fanno di questo spettacolo uno dei titoli più richiesti nel repertorio della Compagnia. I Pupi di Stac interpretano la storia nella maniera più classica, rispettandone ogni suggestione.

sabato 13 luglio h. 21,30

GRINZANE CAVOUR

Giardini del Castello

In caso di pioggia salone Comunale polivalente – via IV novembre

La storia di Pinocchio

ALBERTO DE BIASTIANI (Vittorio Veneto)

Con pochi oggetti, tutti di legno, un piccolo teatro dei burattini e qualche pupazzo, un solo attore racconta e da voce a questa storia. Pinocchio nel suo andare incontrerà tanti personaggi fantastici, tante voci.

Ad ognuna di loro Pinocchio regalerà un po’ della sua vita, un sogno, una speranza, una bugia. Voci che lo guideranno o lo aiuteranno a perdersi per poi ritrovarsi in quel movimento che segna l’esperienza del crescere, dove se si ascolta con attenzione e si guarda bene, non manca la poesia.

domenica 14 luglio h. 18,00

MURAZZANO

Piazza Umberto I

In caso di pioggia salone polivalente – piazza Mons. Dadone

Il mulino incantato

ALBERTO DE BIASTIANI (Vittorio Veneto)

l protagonista, Gimmi burattino, deve macinare tre sacchi di grano al mulino, ma per farlo è costretto a scontrarsi contro il cattivo mago Astarotus Occhistorti, che proprio del mulino s’impadronì. Il mago ha dei servi potentissimi: dei fantasmi, un diavolo e un orco affamato; ma non solo, grazie al suo mantello magico, può trasformarsi in qualsiasi cosa o essere vivente. Fortunatamente tutti questi trucchi di magia non gli saranno utili: Gimmi burattino, con l’astuzia e con i suggerimenti dei bambini, porterà ad un lieto fine anche questa storia.