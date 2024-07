Tra poco più di un mese torna il Concerto di Ferragosto

Tra poco più di un mese torna il tradizionale Concerto di Ferragosto, appuntamento con la grande musica dell’orchestra sinfonica “Bruni” di Cuneo che ogni anno si tiene in una diversa località delle montagne del Cuneese. Per la 44 edizione è stato scelto il Rifugio Balma, nel Comune di Frabosa Sottana. L’area si trova nei pressi dell’arrivo della telecabina 10 posti La Rossa Panoramica che raggiunge i 2.000 metri di quota nel cuore di Prato Nevoso.

Il concerto sarà trasmesso, come ogni anno, in diretta tv da Rai3 Piemonte e Rai Play, trasformandosi così anche in un’occasione di visibilità e valorizzazione del territorio. All’organizzazione dell’evento 2024 partecipano il Comune di Frabosa Sottana, la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Camera di Commercio, la Fondazione Crc, l’Atl del Cuneese.

Il Concerto di Ferragosto debuttò in valle Po nel 1981. L’ultima edizione che si è svolta nel Monregalese risale al 2020 al castello di Casotto, in forma ridotta a causa Covid.

Il Rifugio “La Balma” è situato sulle piste da sci del comprensorio Mondolè Ski, a Prato Nevoso, raggiungibile attraverso 5 km di strada sterrata dal Colle del Prel. Dal Rifugio sono percorribili numerosi sentieri che portano al Mondolè, al Monte Fantino, alla Grotta Ghiacciata della Balma, ai Laghi della Brignola e al Lago Raschera, raggiungibile anche con la mountain bike.

La consigliera provinciale delegata Simona Giaccardi: “Anche quest’anno le montagne della Granda saranno protagoniste, insieme alla grande musica, di un evento che stupisce per la sua spettacolarità. Musica e natura si incontrano e i numerosi spettatori che seguono da anni il concerto, sul posto o da casa, confermano la validità di un’intuizione che da anni si ripete, emozionando. Ringrazio il sindaco e tutta l’amministrazione del Comune dì Frabosa sottana per l’ospitalità, la Regione, la Provincia, la Rai, la Fondazione Crt e Crc, la Camera di Commercio, l’Atl del Cuneese e l’Orchestra Bruni per la professionalità con cui stanno preparando la manifestazione. Invito tutti al Rifugio Balma per il giorno dell’Assunta 15 agosto per assistere al concerto. Buona estate cuneese a tutti!”.