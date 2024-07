Saluzzo, ultimo appuntamento di “Storie Destate” con la compagnia Gli Episodi di Boves

Si avvia alla conclusione la quarta edizione di “Storie Destate”, rassegna estiva a cura del Teatro del Marchesato che quest’anno ha visto l’importante collaborazione con UILT Piemonte APS nell’organizzazione della rassegna “InFesTanti”, la prima rassegna di teatro giovani a livello regionale, che il Teatro del Marchesato ha ospitato nella sua prima edizione.

L’ultimo appuntamento è per sabato 13 luglio alle ore 21.30 con “Il cuore che batte, che martella” della compagnia Gli Episodi di Boves, sempre presso il cortile interno della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo. Ispirato alla storia delle pioniere e delle grandi sportive che hanno dato inizio e lustro allo sport femminile, lo spettacolo è un viaggio nella storia e nel costume alla scoperta di quante donne, fin dai tempi remoti, abbiano portato a termine imprese sportive importanti, nonostante il pensiero comune che le volesse incapaci di gareggiare.

Ai racconti di queste imprese, si alterna la messa in scena della novella “Amore e ginnastica” di Edmondo de Amicis. Un racconto pubblicato quasi clandestinamente nel 1892, ricco di humour, malizia e acutezza psicologica in cui la protagonista, la signorina Pedani è una maestra di ginnastica dalla bellezza femminile e atletica che sente il dovere di diffondere la pratica della ginnastica tra le ragazze. Uno spettacolo simpatico, delicato e divertente, che fa riflettere senza mai appesantire, lasciando anzi una leggerezza e allegria nel pubblico che potrà trascorrere una serata piacevole e in compagnia di dodici giovani attori e attrici.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Teatro del Marchesato al numero 3336979063, i posti prenotabili non sono numerati. Il costo del biglietto è di 8 euro l’intero e 5 euro il ridotto. Si ringrazia il Comune di Saluzzo e Terres Monviso per il patrocinio, UILT Piemonte APS, la Scuola APM, la Cassa di Risparmio di Saluzzo e di Cuneo per la collaborazione.